Công an Kiên Giang lý giải về clip 'CSGT chặn 2 đầu quán nhậu'

(PLO)- Bị công an kiểm tra, xử lý về hành vi kinh doanh quá giờ quy định, gây mất an ninh trật tự trong khu dân cư, quản lý quán đã livestream cùng dòng trạng thái “Chuyện lạ của quán tôi chưa từng thấy bao giờ”.

Chiều 15-8, Công an tỉnh Kiên Giang đã phát đi Thông cáo báo chí liên quan đến clip đăng trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh lực lượng Công an chặn hai đầu một quán nhậu gây xôn xao dư luận.

Theo đó, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết tối 13-8, người dân địa phương báo tin có khoảng 150-200 thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu đêm khuya, gây ồn ào, huyên náo, làm mất an ninh, trật tự tại quán nhậu Thèm - Food Garden trên đường 3-2 (thuộc phường Vĩnh bảo, TP Rạch Giá).

Nhận tin báo, Công an TP Rạch Giá phối hợp Công an phường Vĩnh Bảo tổ chức kiểm tra, xử lý quán này về hành vi kinh doanh quá giờ quy định, gây mất an ninh trật tự trong khu dân cư.

Trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, ông ĐTA (39 tuổi, là quản lý của quán) đã dùng tài khoản Facebook cá nhân livestream với thời lượng 4 phút 09 giây.

Theo đó, ông A đã quay lại hình ảnh hai xe ô tô tải tuần tra và lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự đang phối hợp thực hiện nhiệm vụ, cùng dòng trạng thái “Chuyện lạ của quán tôi chưa từng thấy bao giờ”.

Clip khi xuất hiện trên mạng xã hội được nhiều người chia sẻ, bình luận, tạo dư luận xấu cho lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Sau đó, Công an TP Rạch Giá đã mời ông A lên làm việc, tại đây, ông A đã thừa nhận vi phạm, đồng thời tự nguyện tháo gỡ đoạn clip vào trưa 14-8 và cam kết không tái phạm.

“Như vậy, nội dung clip nêu trên đã vi phạm pháp luật, yêu cầu tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ và bình luận tạo dư luận xấu trong xã hội” - Thông cáo báo chí của Công an tỉnh Kiên Giang thể hiện.

Công an tỉnh Kiên Giang cũng cho hay đang chỉ đạo các lực lượng phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý nếu phát hiện vi phạm.

CHÂU ANH