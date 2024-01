(PLO)- Công an tỉnh Lai Châu, UBND huyện Than Uyên khen thưởng lực lượng tham gia chuyên án triệt phá ma tuý, thu giữ 10 bánh heroin.

Công an tỉnh Lai Châu, ngày 22-1, cho biết đơn vị vừa tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý.

Video: Khen thưởng lực lượng phá chuyên án ma tuý.

Trước đó, hồi 13 giờ 20 phút ngày 20-1, Công an huyện Tân Uyên đã phá thành công chuyên án mang bí số 124S, bắt giữ đối tượng Lý A Sở (SN 1996, ngụ tỉnh Điện Biên), thu giữ 10 bánh heroin (3,409kg) cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Tại buổi khen thưởng, Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sỹ trong ban chuyên án đã đạt được.

Phó Giám đốc Công an Lai Châu khẳng định thành công của chuyên án là điểm nhấn ấn tượng của Công an cấp cơ sở trong thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an về cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu và lãnh đạo UBND huyện Than Uyên khen thưởng các lực lượng phá chuyên án ma tuý, thu giữ 10 bánh heroin. Ảnh: CA

Ông Nguyễn Thanh Văn, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, chúc mừng thành tích xuất sắc của Công an huyện trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm về ma túy. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo Công an huyện Tân Uyên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ ban chuyên án, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu và Chủ tịch UBND huyện Than Uyên đã thưởng nóng cho đơn vị trực tiếp phá án.

XUÂN NGUYỄN