Lai Châu là tỉnh biên giới Tây Bắc, với hơn 265km đường biên giới với nước bạn Trung Quốc. Các địa phương giáp biên giới vừa là địa bàn tiêu thụ, vừa là địa bàn trung chuyển ma túy, địa bàn trồng cây thuốc phiện.

Đặc điểm ấy tiếp tục được thể hiện qua số liệu về tình hình tội phạm ma tuý năm 2023 theo báo cáo mới nhất của Công an Lai Châu.



Công an Lai Châu phá nhiều vụ án ma tuý trong năm 2023. Ảnh CA

Cụ thể, trong năm 2023, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện, bắt 672 vụ án ma tuý, 804 đối tượng, thu giữ hàng chục kg ma tuý. So với năm trước, số vụ án và đối tượng bị bắt tăng lần lượt 126 vụ (23,07%) và 189 đối tượng (20,9%). Còn so với các loại án hình sự khác, án ma túy ở Lai Châu cao nhiều lần số vụ, việc trong lĩnh vực kinh tế (157), môi trường (218), hay các vụ việc trật tự an toàn xã hội (173)

Tính trung bình, mỗi tháng, Lai Châu phát hiện, xử lý khoảng 60 vụ án về ma tuý. Trong đó có những chuyên án lớn, như chuyên án 0423T, bắt 2 đối tượng, thu giữ 16 bánh heroin; chuyên án 0323S bắt 2 đối tượng, thu 4 bánh heroin; chuyên án 0323V, bắt 2 đối tượng, thu 9 bánh heroin, 1 bánh hồng phiến; chuyên án 1223M, bắt 1 đối tượng, thu 9,5kg thuốc phiện, 1 bánh heroin...

Trong năm 2023, lực lượng chức năng phá nhổ 3.575 m2 và 4.972 cây thuốc phiện, diện tích người dân địa phương trồng thuốc phiện giảm 2.456m2 so với năm trước.

Trước tình hình tội phạm phức tạp như vậy, Công an Lai Châu xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là đấu tranh với tội phạm ma túy. Với tội phạm về trật tự xã hội thì tiếp tục mở các đợt tấn công, trấn áp, để kéo giảm.

XUÂN NGUYỄN