Công an Lâm Đồng khen thưởng 1 tập thể, 4 cá nhân vụ 'cán bộ địa chính bị tống tiền'

(PLO)- Phóng viên báo Pháp luật TP.HCM được ghi nhận đã có đóng góp quan trọng, giúp Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công một vụ cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 18-8, tại thị trấn Liên Nghĩa, Công an huyện Đức Trọng đã tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho một tập thể và bốn cá nhân có thành tích trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Theo đó, tập thể được khen thưởng là Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện.

Bốn cá nhân gồm ba chiến sĩ, cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự và phóng viên Võ Thanh Tùng thuộc Ban Thời sự - Chính trị, báo Pháp Luật TP.HCM.

Đây là những tập thể và cá nhân có thành tích trong việc phát hiện và bắt giữ ông Nguyễn Tự Cường, 57 tuổi và vợ là bà Nguyễn Thị Bích Phượng, 46 tuổi, (cùng ngụ xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 14-7, nhận thông tin phản ánh từ bạn đọc là một cán bộ địa chính ở xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng về việc bị ông Cường ép buộc phải đưa 2 tỉ đồng để rút đơn tố cáo cán bộ địa chính này trong một lỗi vi phạm khi giải quyết thủ tục hành chính.

Nhận thấy hành vi đe doạ của ông Cường có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, sau khi báo cáo lãnh đạo Ban Thời sự - Chính trị, phóng viên đã hướng dẫn cán bộ địa chính đến Công an huyện Đức Trọng trình báo.

Phóng viên đồng thời báo cáo lãnh đạo công an địa phương này và được trưởng Công an huyện Đức Trọng là Thượng tá Lê Thái tiếp nhận thông tin, chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự vào cuộc.

Ngay trong tối 14-7, Công an huyện Đức Trọng đã bắt quả tang ông Nguyễn Tự Cường và vợ đang nhận 500 triệu đồng từ cán bộ địa chính.

Hiện, Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển vụ án cho Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra theo thẩm quyền.

PV