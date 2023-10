Ngày 21-10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khen thưởng ba tập thể và chín cá nhân trong vụ giải cứu thành công cháu bé học sinh lớp 1 bị bắt cóc ở Đà Lạt.

Dịp này lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng thưởng nóng Công an TP Đà Lạt 10 triệu đồng.

Ngoài ba tập thể được khen thưởng, gồm Đội Điều tra tổng hợp, Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường 10, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng còn khen thưởng chín cá nhân, trong đó có Thượng tá Hồ Hải Dương, Phó trưởng Công an TP Đà Lạt; Trung tá Phan Nhật Vũ, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự; Thiếu tá Từ Đức Tú, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp; Trung tá Lê Văn Xinh, Trưởng Công an phường 10 ...

Thay mặt Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó giám đốc Công an tỉnh, đã biểu dương tinh thần không ngại khó khăn của các tập thể và cá nhân trong việc tấn công trấn áp tội phạm, góp phần đem lại bình yên cho người dân và xã hội.

Công an TP Đà Lạt đã bắt Đen và giải cứu thành công cháu bé.

Trước đó, PLO đã thông tin, chiều 19-10, Đoàn Văn Đen (30 tuổi, ngụ Sóc Trăng) đã bắt cóc cháu NTPA (6 tuổi), học sinh lớp 1 trường tiểu học Hùng Vương ở TP Đà Lạt.

Sau khi nhận thông tin, Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an TP Đà Lạt, chỉ đạo các lực lượng đồng loạt truy bắt và đã giải cứu thành công cháu A.

Giải cứu thành công cháu bé lớp 1 bị 'bắt cóc' ở Đà Lạt (PLO)- Chỉ trong vòng 1 giờ vào cuộc, công an TP Đà Lạt đã giải cứu thành công cháu bé bị bắt cóc

VÕ TÙNG