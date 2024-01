Công an làm việc với thiếu niên 14 tuổi chạy xe máy, chở 2 người mang mã tấu

(PLO)- Làm việc với công an, thiếu niên 14 tuổi khai điều khiển xe máy của mẹ, chở hai người bạn có cầm theo mã tấu nhưng không phải đi đánh nhau...

Ngày 2-1, Đội CSGT- TT Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết đã tiến hành làm việc đối với PMĐ (14 tuổi, quận Liên Chiểu) vì liên quan đến việc điều khiển xe máy chở theo hai người mang mã tấu.

Cụ thể, chiều 31-12-2023, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ba thanh thiếu niên đi trên một xe máy, không đội mũ bảo hiểm và mang theo mã tấu di chuyển trên nhiều tuyến đường ở quận Liên Chiểu.

Ba thanh thiếu niên mang theo mã tấu đi trên đường phố. Ảnh: CA

Nhận được thông tin, Đội CSGT - TT Công an quận Liên Chiểu đã tiến hành mời PhMĐ (người điều khiển xe máy) lên làm việc. Tường trình tại cơ quan công an, Đ khai nhận điều khiển phương tiện là xe của mẹ và hai người bạn nhờ chở đi.

Quá trình chở bạn, bạn có mang theo mã tấu nhưng không phải mang đi đánh nhau.

Đội CSGT - TT Công an quận Liên Chiểu làm việc với thiếu niên điều khiển xe máy. Ảnh: CA

Trước các hành vi vi phạm về giao thông, Đội CSGT - TT Công an quận Liên Chiểu tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định.

Đối với hành vi mang theo hung khí, Đội CSGT - TT Công an quận Liên Chiểu đã chuyển vụ việc cho Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu phối hợp cùng Công an phường Hoà Khánh Nam tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm.

Minh Trường