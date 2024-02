Công an nắm thông tin nhóm người lạ kéo đến dưới nhà Nam Em

Thấy nhóm người lạ lời qua tiếng lại và có dấu hiệu sẽ hỗn chiến với người bạn, Nam Em liền hô to rằng cô đang livestream và thấy rõ mặt thì nhóm người kia đã rời đi.

Theo nội dung lan truyền, đêm 26-2, một nhóm người lạ mặt đi ô tô đến khu nhà Nam Em tại phường An Phú (TP Thủ Đức, TP.HCM). Sau đó nhóm người này và một người bạn của Nam Em lời qua tiếng lại.

Video cũng thể hiện có tiếng hung khí va quẹt nhau, tiếng va đập và lời nói lớn qua lại. Thấy vậy Nam Em đứng từ trên lầu nói lớn tiếng “Công an vô kìa, công an vô tới kìa” thì đôi bên mới giãn ra.

Sau đó Nam Em tiếp tục nói: “Tôi đang livestream nè, tôi đang livestream thấy rõ mặt nè, đi về đi. Báo công an bây giờ” thì nhóm người lạ mới rời đi.

Người đứng dưới nhà đôi co với nhóm người lạ là Hữu C, bạn trai Nam Em.

Video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh người lạ đến dưới nhà Nam Em. Video: Mạng xã hội

Theo nguồn tin, vụ việc chưa được Nam Em trình báo Công an phường An Phú, TP Thủ Đức. Công an phường đã nắm được vụ việc, hiện đang tiến hành các bước làm việc với Nam Em và những người liên quan để làm rõ, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Thời gian qua, Nam Em và bạn trai đang là cái tên "gây bão" trên mạng xã hội sau hàng loạt livestream với những câu chuyện, phát ngôn, đặc biệt là các livestream "bóc phốt" showbiz nói chung và một số nghệ sĩ, người nói riêng.

Vụ việc sau đó cũng được Sở TT&TT TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc để xử lý.

CÔNG MINH