Công an Phú Yên và Quảng Ngãi phối hợp bắt 2 người ngoại quốc dùng xảo thuật lấy tiền 25/10/2024 18:04

Ngày 25-10, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ Mohammadaref Malayeri (51 tuổi, quốc tịch Iran) và một người phụ nữ (chưa rõ tên, tuổi) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, hai nghi phạm bị bắt khi đang gây án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo trình báo của bà Võ Thị Mai L (ngụ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), khoảng 15 giờ 20 ngày 24-10, khi đang đi tiếp thị hàng ở xã An Chấn, huyện Tuy An thì có một ô tô bốn chỗ đi tới. Trên xe có một nam, một nữ cùng một đứa trẻ, tất cả đều là người nước ngoài.

Khi đến gần, người phụ nữ ngỏ ý hỏi chỉ dùm quán cơm gần nhất để ăn và đưa tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng để chi trả bữa ăn. Bà L nói phải hai tờ như vậy mới đủ, đồng thời mở túi xách cá nhân lấy tờ 100.000 đồng đưa cho người phụ nữ ngoại quốc để minh họa.

“Lúc này người phụ nữ ngồi trên ô tô tiếp tục hỏi tôi có các tờ tiền mệnh giá lớn hơn không, tôi tiếp tục mở túi xách ra lấy một tờ 200.000 đồng và một tờ 500.000 đồng”- bà L tường trình.

Hai người ngoại quốc bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Cùng thời điểm, người đàn ông ngoại quốc từ trên ô tô bước xuống tiến lại gần và lấy cọc tiền bà L đang cầm. “Sau khi lấy xong thì người đàn ông đếm tiền và nhờ đổi dùm 20 USD sang tiền Việt Nam. Khi tôi từ chối vì không biết giá thì người phụ nữ nhờ đổi 10 USD cũng được”- bà L kể tiếp.

Theo lời bà L, sau khi nói chuyện một lúc, người đàn ông lên ô tô rồi rời đi. Đến khi về đến nhà, bà L kiểm tra túi xách phát hiện bị mất 10 triệu đồng nên trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên phát hiện hai nghi phạm đang ở địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Một tổ công tác Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi xác minh, bắt giữ hai nghi phạm khi đang thực hiện hành vi phạm tội tương tự với nạn nhân ở tỉnh Phú Yên.

Lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cho biết bước đầu nghi ngờ hai người ngoại quốc này dùng xảo thuật để chiếm đoạt tiền. Cảnh sát đang tiếp tục tạm giữ nghi phạm để điều tra.