'Nổ' là đại gia, hai phụ nữ ở Phú Yên chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng 22/10/2024 12:28

(PLO)- Hai phụ nữ ở huyện Tuy An dùng tên giả, giới thiệu làm nghề buôn bán hải sản, cần bán đất đai, làm đám cưới cho con để vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Ngày 22-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang tạm giữ hình sự Lê Thị Thanh Thảo (42 tuổi) và Thiều Thị Thu (53 tuổi, cùng ngụ huyện Tuy An, Phú Yên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, do không có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ nên Thảo, Thu bàn nhau tiếp cận người có tài sản, người cho vay tiền, làm dịch vụ nấu cỗ đám cưới trên địa bàn huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu, huyện Đồng Xuân để vay, mượn tiền rồi chiếm đoạt.

Cả hai thống nhất dùng tên giả, giới thiệu làm nghề buôn bán hải sản, có tài sản đất đai cần bán hoặc đang chuẩn bị làm đám cưới cho người thân, con cái... để tiếp cận các bị hại để lừa đảo.

Thiều Thị Thu (bìa trái) và Lê Thị Thanh Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Bị hại mà hai nghi can nhắm đến là người có điều kiện kinh tế. Sau khi tạo được lòng tin, Thảo, Thu sẽ mượn số tiền ít và trả đầy đủ. Sau đó, cả hai tiếp tục hỏi mượn hoặc nhờ đứng ra vay số tiền lớn hơn rồi chiếm đoạt.

Theo cảnh sát, khoảng tháng 4, Thảo, Thu tiếp cận bà N (59 tuổi, ngụ huyện Tuy An) và tự giới thiệu là những người buôn bán hải sản lớn cho các nhà hàng, khách sạn có tiếng, thu nhập cao. Tin tưởng, bà N cho hai người này mượn tổng cộng gần 1,5 tỉ đồng. Sau khi có tiền, cả hai chia nhau tiêu xài cá nhân hết.

Cảnh sát xác định, với thủ đoạn trên, từ năm 2023 đến khi bị bắt, Lê Thị Thanh Thảo và Thiều Thị Thu đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng gần 3 tỉ đồng của nhiều người.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đề nghị ai là bị hại của hai nghi can trên liên hệ đến công an tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết.