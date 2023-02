Công an phường 4, quận Tân Bình tìm chủ sở hữu xe để trả lại

(PLO)- Công an phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM đang tạm giữ một số xe mô tô và thông báo ai là chủ sở hữu liên hệ công an phường để nhận lại.

Công an phường 4, quận Tân Bình thông báo (lần 2), ai là chủ sở hữu của những xe trên, liên hệ Công an phường 4 quận Tân Bình để nhận lại. Địa chỉ: 925 Tự Cường phường 4 quận Tân Bình; Số ĐT: 02838445981. Sau hai lần thông báo (30 ngày) kể từ ngày đăng báo nếu không ai liên hệ, công an sẽ làm thủ tục đề nghị tịch thu sung vào công quỹ nhà nước.

BIỂN SỐ XE SỐ KHUNG SỐ MÁY 52K2-2962 CT100M-C06013 CT100E-C6013 52F5-6605 RLGH125ED-5D473977 VMM9BB-D-473977 50R1-8547 C50-890474 50LB-3852 52T1-3296 VDPPCH0011P002511 VDP1P52FMH-001511 76H2-0134 RPHWCHSXM6H179111 RPTDS152FMH-00179111 59D1-214.19 RLCE1S9205Y000151 1S92-000151 59N2-109.22 RLCE1S9408Y027776 1S94-027776 65H6-4429 RLCM5WP40-4Y003215 5WP4-03215 52P1-7579 5SD1-38892 5SD1-38892 59U1-141.63 RLHJF2707BY081975 JF27E-0812905 51T7-3535 BE44EVN-110308 ERVN110308 59U1-577.20 RLGH125DD-6D030649 VMM9BC-D-030649 59G1-470.68 RLCS5C640-AY258711 5C64-258709 59N1-689.89 RLHJF18-AY211408 JF27E-0251401 59T1-573.34 RLCL1SK10EY010664 1SK1-010672 59S1-274.09 RLCL44S10BY047170 44S1-047180 59E1-368.23 RLCE1S9A0BY011102 1S9A-011113 54T4-6370 RLCS16S20-AY129411 16S2-129409 59G1-598.55 RPDWCHAPD5A0E1652 VLFPD1P52FMH-3-5A1E1652 52H7-1168 LWGXCHL01574148 LC152FMG-01574148 37P6-0258 KHÔNG CÓ VLF1P52FMH-3-60149900 29D1-754.03 RLHJF6300FZ155279 JF63E-1509365 67N7-8059 RLHJF18038Y733945 JF18E-5340466 51S9-3122 RLGH125FD-5D007254 VMM9BD-D-007254 53S8-4451 RLCS16S20-BY156276 16S2-156255 82H2-2648 RLCM23B20-8Y003186 23B2-003186 95P2-1508 RNRWCH1UM91110728 RNRHA152F-MH110728 52F1-3808 RLHHC0862Y024970 HC08E-0024999 61T7-8117 VAVDCH0D4AV000303 VLFAV1P52FMH-3-4L200303 54P6-4956 RLHHC12018Y515454 HC12E-0032003 37K5-3145 VTTWCH022TT-049188 VTT1P52FMH-049188 59V1-947.21 RLSBF4611E0303590 AEP2-204808 59C1-164.28 RLCN5VD10-4Y051012 5VD1-51012 59SA-012.15 SS50-210020 SS50E-192884 50Y1-012.31 RLCUE1720H-Y026062 E3T6E-207512 54R3-1654 RRKWCH1UM8XJ08505 VTT25JL1P52FMH-008505 53P4-9917 C70-5700461 C70E-2664094 55Y2-8399 RLSCF4EE0A0151206 F4A5-168004 20H8-7127 RLHJA02095Y708402 JA02E-7008381 82K4-2962 VHMPCG0032802567 CT100E-1878983 98B3-384.33 MH1KF4115JK332845 KF41E-1333711 70L1-021.33 RLHHC1202BY037679 HC12E02837696 65R1-6068 PRRDCH5RR8D280689 VZS152FMH-280689 70H2-4036 VHTPTH032HT-00000182 LC152FMH-02020542

