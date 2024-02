Công an quận 4 tìm 4 người ở TP Hà Nội để điều tra một vụ trộm

(PLO)- Công an quận 4, TP.HCM phát thông báo tìm 4 người bị hại, người liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Ngày 26-2, Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại số 143 Tôn Thất Thuyết, phường 15, quận 4 vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 20-11-2023 do bị can Nguyễn Hoàng Sơn thực hiện.

Quá trình điều tra, Công an Quận 4 tạm giữ một số đồ vật, tài sản có liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT có mời 4 người bị hại, người liên quan là Lê Diệu Anh (SN: 2006, ngụ phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Lê Thị Thủy Mai (SN: 1978, ngụ phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và Trần Thúy Anh (SN: 1991, ngụ TP Hà Nội) để lấy lời khai làm rõ.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, những người này vẫn chưa đến Công an quận 4 để làm việc.

Để phục vụ việc giải quyết vụ án, Công an quận 4 đề nghị những người nói trên đến Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP.HCM (địa chỉ: 14-16 Đoàn Như Hải, phường 13, quận 4 TP.HCM, điện thoại: (028)39400019, 0902786260 gặp cán bộ Nguyễn Trọng Nghĩa) để cung cấp thông tin.

