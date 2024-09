Công an quận Phú Nhuận tìm đương sự trong vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 24/09/2024 17:06

(PLO)- Công an quận Phú Nhuận thông báo tìm ông Bùi Thanh Long do có liên quan trong một vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Ngày 24-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại 483 Nguyễn kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận.

Nội dung thông báo tìm Bùi Thanh Long của Công an quận Phú Nhuận. Ảnh: NY

Trong quá trình điều tra, Công an quận Phú Nhuận xác định đương sự Bùi Thanh Long (SN 1983, ngụ quận Ba Đình, TP Hà Nội) có liên quan đến vụ án. Do đó, để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT công an quận Phú Nhuận thông báo tìm Bùi Thanh Long để giải quyết vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại 483 Nguyễn kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận.

Đề nghị ông Bùi Thanh Long đến Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận, địa chỉ: 181 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM để phối hợp điều tra.

Công an quận Phú Nhuận cũng đề nghị người dân nếu biết Bùi Thanh Long ở đâu xin báo cho Đội CSHS Công an quận Phú Nhuận theo số điện thoại: 0908147375 (gặp đồng chí Ngô Trí Hùng).