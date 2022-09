Công an Quảng Ngãi phá chuyên án lừa đảo hàng chục tỉ đồng trên mạng

(PLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ nhóm ba thanh thiếu niên chiếm đoạt các tài khoản mạng xã hội để lừa đảo hàng chục tỉ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhóm người chiếm quyền kiểm soát tài khoản cá nhân của nhiều người trên mạng xã hội rồi mạo danh để lừa đảo.

Có hai người ở thành phố Quảng Ngãi bị nhóm này mạo danh chiếm đoạt của ba người ở tỉnh Quảng Ngãi số tiền 75.000.000 đồng trong ngày 19-2-2022.

Xác lập chuyên án để đấu tranh

Từ thông tin tố giác của người dân và thu thập thông tin, công an nhận định có nhiều bị hại khác không chỉ trong địa bàn Quảng Ngãi nên Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh cho xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.

Theo ban chuyên án, những kẻ lừa đảo sử dụng sim rác, dịch vụ internet công cộng, mua tên miền quốc tế, dùng nhiều máy điện thoại di động, mua hàng chục tài khoản ngân hàng của người khác để chuyển tiền lòng vòng rồi chiếm đoạt.

Các tổ công tác của Ban chuyên án tỏa đi nhiều địa phương để bóc gỡ hành vi của nhóm lừa đảo.

Tại tỉnh Quảng Trị, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án nhanh chóng xác định được nơi ở của nhóm nghi phạm nên triệu tập Hoàng Mạnh Quỳnh (16 tuổi), Hoàng Thanh Sơn (18 tuổi) đều trú thị xã Quảng Trị và Lê Văn Hữu Thứ (15 tuổi) trú tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đến cơ quan Công an để đấu tranh.

Thủ đoạn của các đối tượng

Tại cơ quan công an, cả ba nghi can khai nhận: Để có tiền tiêu xài cá nhân, mua sắm đồ hiệu, ăn chơi, du lịch, họ đã tìm kiếm những tài khoản facebook cá nhân có nhiều bạn bè; sau đó tạo lập tài khoản facebook giả mạo trùng tên với tài khoản facebook thật, với ảnh đại diện, ảnh bìa, một số thông tin cá nhân công khai và dùng tài khoản này kết bạn với những người trong danh sách bạn bè của các tài khoản facebook thật.

Sau khi kết bạn thành công, Hoàng Mạnh Quỳnh, Lê Văn Hữu Thứ gửi đường link www.edusbinhchonanhdepkidsvietnam.weebly.com để bình chọn ảnh đẹp với các mục ghi thông tin gồm số điện thoại đăng ký tài khoản Zalo, facebook, họ tên người bình chọn, mã số hình ảnh, mã OTP xác thực mật khẩu… để chủ tài khoản mạng xã hội nhập các thông tin, qua đó Quỳnh và Thứ sẽ chiếm quyền kiểm soát các tài khoản Zalo, Facebook, mạo danh chủ tài khoản nhắn tin mượn tiền, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do Quỳnh, Thứ cung cấp.

Khi người bị hại chuyển tiền vào, Quỳnh và Thứ nhanh chóng chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó nhờ Hoàng Thanh Sơn nhận, rút tiền để chia nhau tiêu xài cá nhân; bước đầu xác định số tiền chuyển vào các tài khoản ngân hàng của các đối tượng lừa đảo gần 15 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thạnh - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân khi nhận được các tin nhắn mượn tiền qua ứng dụng Zalo, Facebook Messenger… cần gọi điện thoại trực tiếp với chủ tài khoản mạng xã hội để xác thực việc mượn tiền.

Người dân không chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên người khác, không cài đặt, đăng nhập vào các App giả mạo ngân hàng, đường link, website lạ, tuyệt đối không cung cấp mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho người khác. Trường hợp nghi vấn cần liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.

Những ai là nạn nhân đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng sau: (1) Ngân hàng VPBank, số tài khoản 166604083333 tên LƯU VĂN TRƯƠNG; (2) Ngân hàng ACB, số tài khoản 23853557 tên TẠ TRANG ANH; (3) Ngân hàng Vietcombank, số tài khoản 1019421919 tên LỀU HOÀNG VŨ; (4) Ngân hàng BIDV, số tài khoản 56110001314439 tên NGUYỄN VĂN PHƯƠNG NAM; (5) Ngân hàng SHB số 7474743939 và số 3456678888 (đều đăng ký thông tin của HOÀNG MẠNH QUỲNH, sinh năm 1994, trú tại Ba Vì, Hà Nội). Ai là nạn nhân nhóm lừa đảo thì đến ngay Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ngãi (số 200 Trường Chinh, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi) để trình báo.

HOÀNG HÀ