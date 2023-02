Công an Thanh Hóa: Lấy ngăn ngừa tội phạm làm gốc

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ về vấn đề tội phạm và kéo giảm tội phạm trên địa bàn tỉnh này tại Hội nghị phối hợp tuyên truyền về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 vừa diễn ra.

Tập trung giảm tội phạm hình sự

Tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Tiến nêu: Thanh Hóa có số vụ phạm pháp hình sự lớn thứ ba của cả nước chỉ sau Hà Nội và TP.HCM với hơn 2.000 vụ/năm. Năm 2023 Thanh Hóa phấn đấu giảm đến mức thấp nhất tội phạm hình sự.

Theo ông Tiến, có những vụ án xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ nhưng đã để lại nỗi đau và hệ lụy rất lớn. Có vụ chồng sát hại vợ vì nạn nhân không cho ngủ cùng, đánh cờ thua cũng dùng dao đâm chết đối thủ... “Nếu mỗi ngày Thanh Hóa giảm một vụ phạm pháp hình sự thì một năm sẽ giảm được 365 vụ... Khi có một vụ giết người thì người đi tù cũng khổ, người bị hại và gia đình họ cũng khổ, hậu quả cho gia đình, xã hội rất lớn” - ông Tiến nói.

Ông Tiến cho hay Công an tỉnh Thanh Hóa xem trọng và sẽ tập trung vào công tác phòng ngừa tội phạm, không phải để xảy ra các vụ phạm pháp rồi mới đi giải quyết vì đó chỉ là phần ngọn của vấn đề.

“Phòng ngừa để làm sao giảm bớt các vụ án, bớt đi những người đi tù... Nhà tạm giam phải ít việc đi, nhà tù phải trống chỗ, đó là điều mà ngành công an mong mỏi, xã hội mong mỏi...” - Đại tá Tiến nêu.

Ngăn chặn 10.000 thanh thiếu niên phạm tội

Đại tá Dương Văn Tiến chia sẻ: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có cuộc điều tra cơ bản nguồn tội phạm trên địa bàn tỉnh và giật mình khi cả chục ngàn người “đã bước một bước vào tù”.

Ông Tiến nói: Khi ra đường chúng ta hay gặp những đối tượng xăm trổ, chạy xe đầu không đội mũ, lạng lách, đánh võng. Lực lượng công an tiến hành kiểm tra thì phát hiện toàn là những trường hợp lười học, bỏ học, có những trường hợp thì cha mẹ đi làm ăn xa giao cho ông bà ở nhà quản lý hoặc cha mẹ bỏ nhau, cha mẹ phạm tội… Thanh Hóa có khoảng 10.000 thanh thiếu niên rơi vào các trường hợp trên.

Vì thế cái gốc của phòng ngừa tội phạm, không chỉ là giáo dục ở nhà trường, xã hội mà cái gốc của giáo dục chính quan trọng còn phải là từ gia đình. “Hiện nay chúng tôi đang phải hệ thống lại để kéo khoảng chục ngàn thanh thiếu niên này không rơi vào hư hỏng, phạm tội”.

Ông Tiến nêu những việc mà các ngành, các cấp cần tập trung làm: Trước hết, đó là tuyên truyền đến từng gia đình, từng thanh thiếu niên nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân. Bên cạnh đó, nhà trường, chính quyền địa phương các cấp cũng tập trung tuyên truyền, thường xuyên giáo dục để các em không tiếp tục hư hỏng.

Công an cũng vào cuộc để ngăn chặn thanh thiếu niên phạm tội. Kéo các em từ chỗ hư hỏng đến bớt hư và dần dần trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội.

“Vấn đề giáo dục, đạo đức, văn hóa là cái gốc làm giảm các vụ phạm pháp hình sự. Vì thế, riêng một mình công an không thể làm hết được mà cần sự vào cuộc của nhiều ngành, nhiều cấp và cả người dân, từ đó các vụ phạm pháp hình sự sẽ được giảm dần đến mức thấp nhất ở Thanh Hóa trong thời gian tới” - Đại tá Dương Văn Tiến khẳng định.

là số vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội năm 2022, giảm so với cùng kỳ năm 2019 (trước khi xảy ra dịch COVID-19). Trong năm 2022, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 1.340 vụ, 2.213 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội.

Mạnh tay với tội phạm ma túy

Cũng theo Đại tá Tiến, năm 2022 Thanh Hóa đấu tranh rất mạnh với tội phạm ma túy, triệt xóa nhiều vụ án, chuyên án ma túy lớn và Công an tỉnh Thanh Hóa xác định ma túy là nguồn sinh ra nhiều loại tội phạm.

Theo đó, công an đã bắt giữ gần 2.000 người liên quan đến ma túy, điều này góp phần kéo giảm hơn 50% các vụ trộm cắp tài sản so với những năm trước, các vụ việc phạm pháp hình sự cũng giảm theo.

“Chúng tôi không mong muốn bắt bớ nhưng với loại tội phạm này thì không thể không bắt được... Ma túy đã để lại nhiều hệ lụy đau đớn cho gia đình lẫn xã hội” - ông Tiến chia sẻ.

Ông nêu: Trong nhà chỉ cần có một người nghiện thì rất khốn khổ, thậm chí còn ảnh hưởng đến hàng xóm, láng giềng và cũng là nguồn cơn của mọi loại tội phạm sinh ra từ ma túy.

“Vì thế riêng một mình công an không thể làm hết được mà cần sự vào cuộc của nhiều ngành, nhiều cấp để ngăn chặn tội phạm ma túy là góp phần cho xã hội ngày càng tốt đẹp, phát triển hơn” - Đại tá Dương Văn Tiến khẳng định.•

13 vụ phạm pháp hình sự trong bảy ngày tết 2023

Trong bảy ngày tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 29 đến mùng 5 tết), Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch, huy động tối đa lực lượng giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn để người dân vui xuân đón tết.

Bảy ngày nghỉ tết toàn tỉnh xảy ra 13 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 11 vụ gây thương tích, hai vụ hủy hoại tài sản và so với tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 không tăng về số vụ.

Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ đối tượng hình sự trên địa bàn, đồng thời tiếp tục răn đe để phòng ngừa tội phạm.