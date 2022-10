Công an thông tin vụ án mạng làm bé 5 tuổi tử vong, cụ ông 72 tuổi bị thương

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Nam đã bàn giao nghi phạm cho Phòng Cảnh sát hình sự điều tra xử lý.

Sáng 21-10, trao đổi với PLO, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã di lý nghi phạm Trần Văn Sanh (40 tuổi, ngụ tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú) về công an tỉnh, giao Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xử lý.

“Nghi phạm có biểu hiện không bình thường về tâm lý, đập phá tài sản gia đình trước đó mấy ngày, lúc khóc lúc cười. Nghi phạm gây án không phải do mâu thuẫn”, tướng Dũng nói.

Chiều 20-10, Sanh dùng búa tấn công em CTM (5 tuổi) và ông CVX (72 tuổi, là ông nội của cháu M) làm cháu bé tử vong, ông X trọng thương.

Thời điểm xảy ra vụ án, ông X đang đón cháu M đi học về nhà. Vụ việc gây chấn động dư luận và đích thân Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam phải trực tiếp chỉ đạo việc vây bắt.

Sau khi gây án, nghi phạm Sanh cầm rựa cố thủ trong nhà. Đến 20 giờ 40 phút, nghi phạm bị bắt giữ.

