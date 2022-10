Người tâm thần chạy ra đường dùng búa sát hại cháu bé 5 tuổi

Khuya 20-10, một nguồn tin xác nhận, trên địa bàn thị trấn Đông Phú (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) xảy ra vụ án mạng rúng động dư luận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, người đàn ông (40 tuổi, ngụ tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú) dùng búa đập một người đàn ông và một cháu bé (khoảng 5 tuổi).

Sau khi gây án, nghi phạm cầm rựa, vào trong nhà cố thủ. Công an tỉnh Quảng Nam điều động tiểu đoàn Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an huyện Quế Sơn tổ chức bao vây để bắt nghi phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng công an vây bắt nghi phạm.

Đến khuya cùng ngày, nghi phạm đã bị bắt. Ban đầu xác định, nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần.

Nguồn tin cho hay, cháu bé đã tử vong. Ông nội của cháu bé bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

