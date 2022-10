Truy nã 1 phụ nữ tổ chức đưa người sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao'

(PLO)- Theo Công an tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Thị Hiền là người đứng đầu lôi kéo, tổ chức cho hai người khác xuất cảnh sang Campuchia trái phép.

Sáng 7-10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với một bị can về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Cụ thể, cơ quan an ninh điều tra truy nã bị can Nguyễn Thị Hiền (33 tuổi, quê huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Bị can Hiền đăng ký thường trú tại thôn Vinh, xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, Quảng Nam; tạm trú tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, bị can Hiền là người đứng đầu lôi kéo, tổ chức cho hai người khác xuất cảnh sang Campuchia trái phép.

Liên quan đến bị can Hiền, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt tạm giam đối với Trương Công Duy (30 tuổi, ngụ xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Duy được Hiền trả tiền để đưa hai thanh niên ở Quảng Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia với chiêu trò ‘việc nhẹ lương cao’.

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo, mọi công dân khi phát hiện bị can Hiền ở đâu hoặc có thông tin liên quan thì báo ngay cho cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh này.

Địa chỉ: số 19, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Số điện thoại 02353.852589 hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất.

THANH NHẬT