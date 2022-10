Người phụ nữ U50 cướp 11 khâu vàng của cụ bà 71 tuổi

(PLO)- Lợi dụng cụ bà 71 tuổi đang ở một mình, Quý tiếp cận lục tìm trên người bà này. Khi phát hiện vàng trong túi áo, Quý xô cụ bà ngã xuống giường rồi cướp 11 khâu vàng bỏ chạy.

Chiều 6-10, Công an huyện Đại Lộc đã bắt giữ Bùi Thị Kim Quý (44 tuổi, ngụ xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 3-10, Công an huyện Đại Lộc nhận tin về việc bà Võ Thị Lân (71 tuổi, ngụ xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) bị một phụ nữ không rõ lai lịch chạy xe máy cướp 11 khâu vàng (trị giá 40 triệu).

Từ đặc điểm nhận dạng, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Đại Nghĩa, Công an xã Đại Quang chia thành nhiều tổ công tác xác minh làm rõ.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày (3-10), tổ công tác phát hiện Bùi Thị Kim Quý có nhiều điểm khả nghi nên yêu cầu về cơ quan công an làm việc.

Qua đấu tranh, Quý thừa nhận khoảng 8 giờ ngày 3-10, Quý chạy xe máy từ nhà đến xã Đại Nghĩa, thấy bà Lân ở nhà một mình, Quý tiếp cận rồi dùng tay sờ, lục tìm tài sản trên người bà này.

Phát hiện bà Lân cất vàng trong người, Quý đã xô bà ngã ra giường, móc lấy túi đựng vàng trong áo rồi lái xe bỏ chạy đến TP Đà Nẵng và thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) để bán. Quý đã bán được chín khâu vàng trị giá 18,5 triệu đồng, còn giữ lại hai khâu.

Vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

THANH NHẬT