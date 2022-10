Long An: Bắt 7 thanh niên đánh nam sinh lớp 11 tử vong

(PLO)- Cơ quan điều tra công an tỉnh Long An đã bắt tạm giam bảy thanh niên liên quan đến vụ đánh chết nam sinh lớp 11 trường Nguyễn Văn Rành, thành phố Tân An, Long An.

Chiều ngày 20-10, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tân An, Long An cho biết đã bắt tạm giam bảy bị can (từ 14 - 18 tuổi) về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, theo khoản 4, điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Những bị can này liên quan đến vụ đánh em Nguyễn Bá Khang, học sinh lớp 11A1, Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Rành (phường 9, thành phố Tân An, Long An) tử vong lúc 12 giờ 30, ngày 18-10, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Bảy bi can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Nguyễn Trần Trung Kiên (15 tuổi), Nguyễn Hải Đăng (15 tuổi), Nguyễn Võ Hoàng Long (18 tuổi), Tạ Hoàng Phúc (16 tuổi), Lê Trần Duy Khang (15 tuổi), Trần Lê Khoa (18 tuổi), cùng cư trú ở phường 2, thành phố Tân An và Nguyễn Hoàng Tiến (17 tuổi), ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An (Long An) đã mời làm việc với 14 thanh niên có liên quan.

Qua đó xác định bảy thanh niên tham gia gây thương tích cho em Nguyễn Bá Khang. Nguyễn Trần Trung Kiên là chủ mưu, lôi kéo.

Như PLO đưa tin, chiều ngày 17-10, sau khi hết giờ tan học, em Nguyễn Bá Khang, bị một nhóm người vây đánh bên ngoài trường học (khu vực phường 7, thành phố Tân An).

Người dân đưa Khang đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Long An, sau đó Khang được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tuy nhiên, do em Khang bị chấn thương sọ não quá nặng, đến 12 giờ 30 ngày 18-10, em đã tử vong tại bệnh viện.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra xử lý.

HUỲNH DU