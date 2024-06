Công an tìm chủ sở hữu của 20 roi điện, gậy cao su, súng... 27/06/2024 18:32

(PLO)- Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tìm chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp 20 gậy baton, dùi cui điện, roi điện, súng... liên quan đến vụ việc đơn vị này xử lý.

Ngày 27-6, công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có thông báo tìm chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Theo đó, vào ngày 13-4, công an thị xã Phú Mỹ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 12 người tại khu vực xử lý nước thải thuộc KCN Mỹ Xuân A2 (thị xã Phú Mỹ) về hành vi mang vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không mang theo giấy chứng nhận, giấy phép sử dụng, giấy xác nhận đăng ký quy định tại Điều 11 Nghị định 144/2021/NĐ-CP năm 2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; PCCC&CNCH; phòng, chống bạo lực gia đình.

Công an thị xã Phú Mỹ ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với 20 công cụ hỗ trợ (trong đó có các loại như gậy cao su, gậy ba ton, roi điện, dùi cui điện, súng- PV). Ngoài ra, công an còn tạm giữ 1 xe ô tô hiệu Hyundai Custin màu đen, biển số 72A- 752.78 và 1 xe ô tô hiệu Nissan Navara, biển số 51D- 932.46 mà những người vi phạm sử dụng để chở các công cụ hỗ trợ trên.

Thông báo tìm chủ sở hữu của công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Ảnh chụp lại

Công an thị xã Phú Mỹ thông báo tìm người quản lý, người sử dụng hợp pháp, chủ sở hữu hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nói trên.

Ai là người quản lý, người sử dụng hợp pháp, chủ sở hữu hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trên đến trụ sở công an thị xã Phú Mỹ (địa chỉ: Khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu), gặp ông Hoàng Anh Khoa- cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, công an thị xã Phú Mỹ, SĐT: 099.37.22459 để phối hợp giải quyết. Khi đi chú ý mang theo các giấy tờ về nguồn gốc, xuất xứ và các giấy tờ khác có liên quan đến số công cụ hỗ trợ và 2 xe ô tô trên.

Trong thời hạn theo luật định, kể từ ngày được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở công an thị xã Phú Mỹ, nếu không có cá nhân, tổ chức nào đến liên hệ giải quyết thì các công cụ, phương tiện này sẽ bị xử lý theo quy định.