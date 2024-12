Công an tìm cô gái 26 tuổi mất liên lạc với gia đình 17/12/2024 12:44

(PLO)- Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội ra thông báo tìm cô gái 26 tuổi mất liên lạc với gia đình gần một tháng.

Ngày 17-12, Công an Hà nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đang xác minh, giải quyết tin báo của gia đình chị Đinh Thị Minh (26 tuổi, quê ở tỉnh Lai Châu, hiện đang cư trú trên địa bàn quận Thanh Xuân) về việc chị Minh có dấu hiệu mất tích.

Theo đơn trình báo, gia đình cho biết chị Minh trước đây thuê trọ tại ngách 475/33 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chân dung cô gái mất liên lạc. Ảnh CA

Từ ngày 19-11, gia đình đã không liên lạc được với chị Minh. Khi gia đình tìm đến phòng trọ chị Minh thuê thì chị đã chuyển đi. Hiện gia đình, người quen, bạn bè của chị Minh không biết chị đang ở đâu.

Công an quận Thanh Xuân thông báo ai biết thông tin về chị Minh hoặc biết chị đang ở đâu, đề nghị liên hệ ngay với Công an quận Thanh Xuân (SĐT cán bộ thụ lý 0978748522) hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.