Công an tỉnh Bình Thuận quyên góp hơn 1,7 tỉ đồng giúp đồng bào khắc phục bão số 3 16/09/2024 12:28

Công an tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra; và tri ân, hỗ trợ cán bộ chiến sĩ ngành Công an đã anh dũng hy sinh, bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ.

Sau lễ phát động, Công an tỉnh Bình Thuận đã quyên góp được tổng số tiền hơn 1,7 tỉ đồng.

Phút mặc niệm tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và nhân dân thiệt mạng do hậu quả của cơn bão số 3.

Lễ phát động được thực hiện với hình thức trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến Công an các huyện, thị xã, thành phố do Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Tại buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ tham dự hội nghị đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và nhân dân thiệt mạng do hậu quả của cơn bão số 3.

Đại tá Trần Văn Mười mở đầu cuộc quyên góp.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chia sẻ: Trong những ngày qua, nhân dân cả nước luôn dõi theo, xót xa về những thiệt hại về người, tài sản do bão số 3 gây ra ở nhiều tỉnh, thành phố. Theo thống kê sơ bộ đã có tới 330 người chết và mất tích, hơn 800 người bị thương, trong đó có 3 cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh và một số cán bộ, chiến sĩ công an bị thương trong khi tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp người dân khắc phục thiệt hại sau bão số 3…

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận quyên góp giúp đồng bào thiệt hại do bão số 3.

Phát huy truyền thống đoàn kết, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và tinh thần tương thân tương ái của lực lượng CAND, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Trần Văn Mười đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận chung tay động viên, hỗ trợ đồng bào vùng bị thiệt hại do cơn bão và mưa lũ kéo dài gây ra. Đồng thời, tri ân và hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ ngành công an đã anh dũng hy sinh, bị thương khi thi hành công vụ trong công tác phòng, chống bão, lũ.