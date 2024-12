Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình Xuân tình nguyện với nhiều hoạt động thiết thực 31/12/2024 17:20

Trong khuôn khổ các hoạt động mừng xuân Ất Tỵ, Ban Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Kiên Lương tổ chức chương trình Xuân tình nguyện 2025 với chủ đề “Tết sẻ chia - Xuân đong đầy”.

Ban Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Trị, huyện Kiên Lương. Ảnh: VĂN VŨ

Chương trình diễn ra với nhiều nội dung thiết thực như tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông; thực hành chữa cháy và cứu nạn cho học sinh; tuyên truyền phòng chống ma túy cho người dân; tuyên truyền pháp luật về phòng chống buôn lậu.

Cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang đã tổ chức cho người dân ký cam kết không tham gia tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu.

Ngoài ra, Công an tỉnh Kiên Giang còn tổ chức khám, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 400 người dân trên địa bàn xã Bình Trị. Cạnh đó, đơn vị còn tổ chức “Gian hàng 0 đồng” và phát 200 suất ăn miễn phí cho học sinh trên địa bàn huyện Kiên Lương; tổ chức đoàn thăm, tặng 102 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng an ninh trật tự cơ sở, với tổng kinh phí hơn 180 triệu đồng.

Với tinh thần “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, "Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an", chương trình “Tết sẻ chia - Xuân đong đầy” là môi trường thực tiễn để đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân tỉnh Kiên Giang đóng góp thực hiện công tác xã hội.

Mặt khác, chương trình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân và đoàn viên, thanh niên tại địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy cho người dân trên địa bàn huyện Kiên Lương. Ảnh: VĂN VŨ

Đây cũng là hoạt động an sinh xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở trong thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.