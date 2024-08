Công an tỉnh Tây Ninh ra quân cao điểm đảm bảo an toàn giao thông lễ 2-9 21/08/2024 09:00

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ Quốc Khánh 2-9 và tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Công an tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm giữ vững trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo sự bình yên cho người dân trong thời gian nghỉ lễ 2-9, đặc biệt là tạo điều kiện cho các em học sinh đến trường an toàn.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: VT

Theo kế hoạch, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tập trung xử lý chuyên đề người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, nồng độ cồn, hạn chế tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia, ma túy.

Lực lượng cũng tập trung kiểm soát, xử lý mạnh đối với ô tô, xe tải, xe khách trên địa bàn tỉnh, đồng thời tăng cường xử lý các trường hợp cơi nới thùng xe, chở quá khổ, quá tải…

Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, yêu cầu lực lượng CSGT từng đơn vị, địa phương cần quan tâm, nghiêm túc trong thực hành công vụ; thể hiện được trách nhiệm, uy tín của lực lượng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh.

Ra quân, diễu hành biểu dương lực lượng. VT

Ông Trãi chỉ đạo thủ trưởng mỗi đơn vị phải thực hiện rõ phương châm “rõ người, rõ nhiệm vụ, rõ thời gian”. Từng cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm văn hóa ứng xử cũng như điều lệnh Công an nhân dân trong suốt quá trình công tác.

Mặt khác phải đảm bảo kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết, giảm tai nạn giao thông do ý thức chủ quan người tham gia giao thông, nhất là do sử dụng rượu bia và tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh.

Đại biểu tham dự lễ ra quân. Ảnh: VT

Đợt cao điểm này, lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh cũng ra mắt mô hình "Cảnh sát giao thông - trật tự đồng hành cùng Công an cơ sở". Mục tiêu của việc triển khai mô hình này là nhằm đảm bảo sự hiện diện của lực lượng CSGT ngay tại địa bàn xã, phường, thị trấn.

Qua đó, từng bước nâng cao tính nghiệp vụ, chuyên môn trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, tạo bước chuyển mình trong nhận thức, "đột phá" trong hành động, đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông ngay từ cơ sở.

Kế hoạch thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Tây Ninh sẽ kéo dài đến hết ngày 30-9.