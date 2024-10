Công an TP Cần Thơ cứu kịp thời thiếu niên leo lên mái nhà tự tử 09/10/2024 14:04

(PLO)- Do buồn chuyện tình cảm, thiếu niên 16 tuổi cầm dao leo lên mái nhà định tự tử. May mắn lực lượng Công an TP Cần Thơ kịp thời ngăn cản.