Công an TP.HCM gia hạn tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng gần 2 tháng

Mới đây, sau khi VKSND TP.HCM trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh tạm giam bà Phương Hằng thêm gần 2 tháng. Lệnh này đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Trước đó, ngày 19-8 VKSND TPHCM đã ra lệnh tiếp tục tạm giam 19 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.

Cũng trong ngày 6-9, nguồn tin riêng của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan này cũng đã gửi đi các thông báo kết luận giám định đối với lời nói, phát ngôn của bà Phương Hằng trong các buổi livestream cho bà Đinh Thị Lan – bị hại của vụ án.

Trước đó, đã có nhiều cá nhân có đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an tỉnh Bình Dương, gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, Nhà báo Hàn Ni, Nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Những người này tố giác bà Hằng về hành vi “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.