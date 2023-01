Công an TP.HCM khám xét Trạm đăng kiểm 29-03S tại Hà Nội

(PLO)- Trạm đăng kiểm 29-03S, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang bị công an khám xét trong vụ án gian lận, tiêu cực trong hệ thống đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước.

Trưa nay, 10-1, khu vực ra vào của Trạm đăng kiểm xe cơ giới 29-03S, tại đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã bị lực lượng chức năng dựng hàng rào, tạm thời phong tỏa, hạn chế người ra vào.

Thông tin ban đầu cho thấy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang phối hợp với các lực lượng chức năng của Bộ Công an khám xét trạm đăng kiểm này.

Liên quan đến vụ án gian lận, tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước, đây là lần thứ 3, cơ quan chức năng thực hiện việc khám xét các địa điểm tại Hà Nội.

Hai lần trước, ngày 28-12-2022 và 5-1, công an khám xét một số phòng làm việc tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc công an các quận, huyện trên địa bàn đã khởi tố 49 người, khám xét nhiều trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TPHCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre và trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trong số này có 3 bị can là cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam – đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải bị khởi tố.

Theo Bộ Công an, cơ quan điều tra phát hiện các bị can trong vụ án đã bỏ qua lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công, cho thuê phụ tùng để cho qua thủ tục đăng kiểm, sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải...

Tại cuộc họp báo Chính phủ hôm 3-1, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, ước tính 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định theo cách làm luật như vậy.

Khoảng 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường đã được cấp trái phép, các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam được tạm quyền điều hành cục (PLO)- Bộ GTVT giao ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, điều hành hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam từ ngày 6-1.

Video: Xuyên đêm khám xét tại Cục Đăng kiểm Việt Nam (PLO)- Tối 5-1, cơ quan công an khám xét tại Cục Đăng kiểm Việt Nam (địa chỉ 18 Phạm Hùng, TP Hà Nội). Theo một nhân viên ở đây, công việc khám xét đã diễn ra từ đầu giờ chiều cùng ngày.

Hoàng Việt