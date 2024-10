Công an TP.HCM thông báo tìm những người đã cho, gửi con tại mái ấm Hoa Hồng 24/10/2024 21:21

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra văn bản thông báo tìm những nhà hảo tâm từng ủng hộ tiền và vật chất, những người đã nhận con nuôi, những người gửi và cho con tại cho mái ấm Hoa Hồng.

Liên quan vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng mà báo Thanh Niên phản ánh hôm 4-9, đến 24-10, sau hơn 1 tháng, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã đề nghị Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM, Ban Biên tập báo Công an TP.HCM, báo Thanh Niên cho đăng tin tìm nhân chứng.

Theo đó, phía cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "Hành hạ người khác", phát hiện ngày 4-9-2024, tại mái ấm Hoa Hồng (đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12).

"Người đã nhận con nuôi từ mái ấm Hoa Hồng hoặc từ bà Giáp Thị Sông Hương, người gửi hoặc cho con, người từng ủng hộ tiền hoặc vật chất khác và người có tài liệu liên quan đến việc hành hạ trẻ em của mái ấm Hoa Hồng đề nghị đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 3 - Phòng Cảnh sát Hình sự).

Địa chỉ cơ quan: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM hoặc liên hệ qua số điện thoại 069.318.7414 gặp điều tra viên Phạm Văn Hải để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc” – văn bản từ phía cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nêu.

Vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng bị phanh phui hôm 4-9. Ảnh: THANH NIÊN

Trước đó, ngay sau khi sự việc được phát hiện, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã chỉ đạo tổ công tác phối hợp phòng LĐ-TB&XH quận 12, UBND phường Trung Mỹ Tây thực hiện phân loại trẻ và lập hồ sơ 86 trẻ (trong đó có 1 trẻ đang điều trị viêm phổi tại bệnh viện, 1 trẻ được người thân tiếp nhận) để cách ly khẩn cấp ngay trong ngày 4-9.

Các trẻ của mái ấm Hoa Hồng đã được chuyển về các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Sở LĐ-TB&XH để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trong đó, có 32 trẻ vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình, 36 trẻ vào Làng Thiếu niên Thủ Đức và 15 trẻ vào Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp, 2 trẻ được gia đình tiếp nhận (trong đó 1 trẻ là con ruột của bảo mẫu), 1 trẻ đang nằm Bệnh viện Nhi đồng điều trị bệnh viêm phổi.

Sau khi được đưa về các cơ sở bảo trợ thuộc Sở LĐ-TB & XH TP.HCM, 84 trẻ từ mái ấm Hoa Hồng đã ổn định tâm lý và được chăm sóc đầy đủ. Các em đã được thăm khám sức khỏe và nhận chế độ dinh dưỡng phù hợp theo độ tuổi.

Đối với các trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, các trung tâm đã bố trí nhân viên chăm sóc riêng, theo dõi tình trạng sức khỏe và tâm lý của các em, nhằm đảm bảo phương án chăm sóc tốt nhất.

Các trẻ được chăm sóc tại nhà mới

Riêng 2 trẻ đang ở Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp có triệu chứng bệnh nặng, đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để khám và điều trị, hiện tình trạng sức khỏe đang được theo dõi chặt chẽ.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của PLO, một bé trai 3 tháng tuổi từng sống tại mái ấm Hoa Hồng đã không qua khỏi sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Cụ thể, bé bị sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, dẫn đến tổn thương đa cơ quan dù được các y, bác sĩ cứu chữa nhưng không thể qua khỏi.

Phía Công an quận 12 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra.

Ngày 6-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (SN 1978, quê Đồng Nai) và Diệp Ngọc Tuyền (SN 1977, quê Sóc Trăng) về tội "Hành hạ người khác", theo Điều 140 của Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định cơ sở bảo trợ xã hội mái ấm Hoa Hồng được Phòng LĐ-TB&XH quận 12 cấp phép hoạt động từ tháng 7-2023, do bà Giáp Thị Sông Hương (SN 1974, ngụ quận Gò Vấp) là người đại diện theo pháp luật và trực tiếp quản lý. Cơ sở có 12 bảo mẫu và 2 nhân viên lái xe.