TP.HCM chỉ đạo xử lý trách nhiệm trong vụ bạo hành trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng 20/09/2024 18:02

Ngày 20-9, Văn phòng UBND TP.HCM đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Thị Diệu Thúy, về việc xử lý cá nhân, tổ chức có liên quan trong quản lý nhà nước để xảy ra sai phạm tại Mái ấm Hoa Hồng, quận 12 và tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại tại các cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trên địa bàn TP.

Bảo mẫu bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng. Ảnh: Báo Thanh Niên

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Thị Diệu Thúy giao UBND quận 12 khẩn trương rà soát, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong quản lý nhà nước để xảy ra vụ việc bạo hành trẻ em trên địa bàn (nếu có). Sau đó, báo cáo kết quả UBND TP, thông qua Sở Nội vụ, trong tháng 9-2024.

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM được giao phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP.

Việc này phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 103/2017 các quy định khác của pháp luật về chăm sóc thay thế, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó, kịp thời xử lý nghiêm minh khi phát hiện có sai phạm.

Trước đó, báo Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh các bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng (đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12) có những hành động ngược đãi, đánh đập dã man đối với các trẻ nhỏ.

Sau khi sự việc xảy ra, về trách nhiệm trong công tác quản lý, UBND quận 12 đã giao Phòng Nội vụ tham mưu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý nhà nước để xảy ra sai phạm tại Mái ấm Hoa Hồng.

Đến ngày 6-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Cẩm và bà Tuyền về tội hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Vai trò, trách nhiệm của chủ cơ sở là bà Giáp Thị Sông Hương hiện đang được công an làm rõ.