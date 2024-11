Công an TP.HCM ứng dụng công nghệ định vị, live stream trên 'Help 114' 15/11/2024 11:39

(PLO)- Công an TP.HCM đang triển khai hệ thống tiếp nhận thông tin khẩn cấp "Help 114" với công nghệ định vị và livestream để tiếp nhận thông tin cháy nổ, cứu hộ cứu nạn và an ninh trật tự.

Sáng 15-11, Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức phiên giải trình về đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Toàn cảnh phiên họp giải trình HĐND TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nêu ý kiến tại phiên họp giải trình, đại biểu (ĐB) đề nghị Công an TP.HCM giải trình các vấn đề liên quan về kết nối dữ liệu an ninh phòng cháy chữa cháy (PCCC).

“Hệ thống thông tin an ninh và PCCC đã tích hợp dữ liệu với các cơ quan liên quan ra sao để kịp thời xử lý tình huống khẩn cấp? Hệ thống thông tin quản lý và cảnh báo PCCC hiện nay đang sử dụng công nghệ nào trong giám sát và cảnh báo PCCC, hệ thống có tích hợp với các cơ quan phản ứng nhanh hay không?”- ĐB đặt câu hỏi.

Giải trình về vấn đề này, Thượng tá Lê Minh Hiếu, Trưởng Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu (PH04) Công an TP.HCM, cho biết hiện Công an TP đang triển khai hệ thống tiếp nhận thông tin khẩn cấp "Help 114" với công nghệ định vị và livestream để tiếp nhận thông tin cháy nổ, cứu hộ cứu nạn và an ninh trật tự.

Thượng tá Lê Minh Hiếu, đại diện Công an TP.HCM, giải trình tại phiên họp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

"Help 114" còn có thể tiếp nhận thông tin truyền từ camera, thiết bị cảnh báo được lắp đặt ở các cơ sở về và hiển thị trên bản đồ số để Công an TP kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Thượng tá Lê Minh Hiếu cũng thông tin hiện Công an TP.HCM đang triển khai các lớp dữ liệu trên bản đồ số. Hiện đã có các lớp dữ liệu rất quan trọng để phục vụ công tác PCCC&CNCH.

Cụ thể như lớp dữ liệu về nguồn nước chữa cháy có thể phục vụ truy xuất về trụ nước, bến bãi để lấy nước chữa cháy gần nơi xảy ra sự cố; lớp dữ liệu về đặc điểm khu dân cư và doanh nghiệp, như có thể xác định chiều cao của công trình để huy động các xe thang chữa cháy…

Ngoài ra, có lớp dữ liệu về đặc điểm cháy nổ của các doanh nghiệp trong khu dân cư, đơn cử nếu doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất hàng có tính chất nguy cơ cháy nổ cao thì Công an TP có thể nắm thông tin và kịp thời điều động phương tiện chuyên dụng để chữa cháy.

Về hệ thống thông tin quản lý và cảnh báo PCCC, đại diện Công an TP cho biết hiện tại TP.HCM đang triển khai công nghệ cảnh báo cháy sớm ứng dụng công nghệ điện toán đám mây và IoT.

“Với hệ thống này chúng ta tiếp nhận tin báo cháy từ các cơ sở có lắp đặt cảnh báo cháy về "Help 114" để kịp thời xử lý, ngoài ra có kênh phản ánh trực tiếp về số điện thoại qua ba đầu số gồm 113, 114, 115”- ông Hiếu thông tin.

Cũng theo ông Hiếu, hiện Công an TP.HCM đang triển khai xây dựng hệ thống cảnh báo khẩn cấp về an ninh trật tự và hệ thống này có tích hợp với app "Công dân số" mà TP vừa ra mắt.

“Với hệ thống này khi triển khai đồng bộ thống nhất thì người dân không chỉ có thể phản ảnh tai nạn, sự cố mà còn có phản ánh được đến cơ quan chức năng về các tình huống mất an ninh trật tự.

Khi tích hợp với app "Công dân số", cơ quan chức năng có thể xác định được địa chỉ cụ thể của công dân và thông tin cơ bản để cử lực lượng đến xử lý làm sao mang lại cuộc sống bình yên cho người dân TP.HCM”- ông Hiếu nói.