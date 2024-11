Công an TP.HCM: Lừa đảo qua mạng đang nhắm vào nhóm người cao tuổi 15/11/2024 11:01

(PLO)- Công an TP.HCM cảnh báo, những kẻ lừa đảo qua mạng hiện nay gần như xảy ra hàng ngày và nhóm người cao tuổi là đối tượng chúng nhắm đến.

Sáng 15-11, Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức phiên giải trình về đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Tại đây, đại biểu HĐND TP.HCM đã đặt nhiều câu hỏi xung quanh việc đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật thông tin trước thực trạng người dân liên tục bị lừa đảo qua mạng.

Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức phiên giải trình về đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thông tin đến đại biểu, Thượng tá Lê Minh Hiếu, Trưởng phòng viễn thông, tin học và cơ yếu (PH04), Công an TP.HCM cho biết cơ quan chức năng hiện có nhiều phương án để bảo mật thông tin, kịp thời phát hiện quá trình xâm nhập, đánh cắp dữ liệu. Công an TP.HCM cũng thường xuyên, liên tục rà quét các nguy cơ để đảm bảo an toàn thông tin.

Nói thêm về công tác bảo mật dữ liệu của người dùng, Thượng tá Lê Minh Hiếu nói việc xây dựng hệ thống thông tin giúp TP có kho dữ liệu vô giá ở nhiều lĩnh vực nhưng nếu không có cơ chế bảo vệ để quản lý, bảo đảm sự an toàn thì sẽ gây nguy cơ lớn. Chính vì vậy Chính phủ cũng xây dựng Luật dữ liệu, đã trình Quốc hội xem xét.

Thượng tá Lê Minh Hiếu, Trưởng phòng viễn thông, tin học và cơ yếu (PH04), Công an TP.HCM thông tin đến cử tri TP về công tác bảo mật thông tin. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nêu một thực tế hiện nay, đại diện Công an TP.HCM cho rằng bản thân mỗi người khi kết nối với bên ngoài, vô tình đã làm lộ, lọt thông tin cá nhân của mình. Như khi nhận thông tin một chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng, người dùng cũng vô tình khai ra các thông tin cá nhân của mình.

Phía Công an TP.HCM cũng liên tục có những cảnh báo đến người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền hình, thực hiện các clip phát trên nền tảng youtube để người dân nắm thêm, có sự cảnh giác với tình trạng lừa đảo qua mạng đang rất phổ biến hiện nay.

“Lừa đảo qua mạng hiện nay gần như là xảy ra hàng ngày. Trong đó, nhóm người cao tuổi là đối tượng chúng nhắm đến bởi điều kiện tiếp cận thông tin của nhóm này còn hạn chế so với người trẻ tuổi, thanh niên"- Thượng tá Lê Minh Hiếu nêu.

Thượng tá Lê Minh Hiếu cũng mong rằng ngay trong mỗi gia đình, mọi người cần thực hiện tuyên truyền miệng để mọi người tiếp cận thông tin chính thống, có thêm kênh thông tin để không bị lừa đảo.