Công an triệt xóa 8 băng nhóm tội phạm trên địa bàn TP Phú Quốc 09/08/2024 16:07

(PLO)- Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết thời gian qua, Công an TP Phú Quốc đã triệt xóa, làm tan rã tám băng nhóm tội phạm, không để hình thành băng nhóm mới.

Ngày 9-8, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn TP Phú Quốc.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo, qua hai năm triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn TP Phú Quốc, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP được giữ vững ổn định. Lực lượng Công an đã tham mưu, đề xuất các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp, lấn, chiếm đất đai. Qua đó, thu hồi được hơn 198,6 ha đất bị lấn, chiếm sử dụng trái pháp luật.

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TIẾN DŨNG

Cạnh đó, Công an TP Phú Quốc cũng quyết liệt trong giải quyết sai phạm liên quan đến đất đai, nguyên nhân phát sinh tội phạm. Đồng thời, quản lý chặt đối tượng, người nghiện ma túy; đấu tranh quyết liệt với băng nhóm tội phạm, các băng nhóm, đối tượng cộm cán trên địa bàn đã lần lượt bị bắt giữ, khởi tố.

Mặt khác, rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ Công an TP Phú Quốc theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Do đó, chất lượng công tác có nhiều chuyển biến, hiệu quả rõ nét, nhất là thời gian từ tháng 11-2022 đến nay.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thời gian qua Công an TP Phú Quốc đã tập trung trấn áp mạnh các đối tượng hoạt động băng nhóm tội phạm.

Cụ thể, đã triệt xóa, làm tan rã tám băng, nhóm tội phạm, không để hình thành băng nhóm mới. Điều tra, xử lý 273 vụ tội phạm về trật tự xã hội, bắt 477 người; triệt phá 166 vụ với 266 kẻ phạm tội ma túy và hơn 300 vụ với 335 người phạm tội kinh tế, môi trường, lĩnh vực bảo vệ rừng và khoáng sản...

Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho sáu tập thể và tám cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn TP Phú Quốc. Ảnh: TIẾN DŨNG

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Công an TP Phú Quốc, Công an tỉnh Kiên Giang đạt được thời gian qua.

Trung tướng Nguyễn Văn Long yêu cầu công an các đơn vị, địa phương kiểm điểm, đánh giá nhằm chỉ ra những việc đã làm được, chưa làm được; những hạn chế tồn tại; từ đó, đề ra các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm tốt công tác an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu Công an tỉnh Kiên Giang và Công an TP Phú Quốc tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết tận gốc nguyên nhân phát sinh tội phạm. Đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh tội phạm.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TIẾN DŨNG

Đồng thời, duy trì, phát huy khí thế tấn công tội phạm, bám sát và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về bảo đảm an ninh, trật tự. Kiên quyết đấu tranh, điều tra, xử lý đến cùng các hành vi phạm tội, đảm bảo đúng người, đúng tội, không để oan sai.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho sáu tập thể và tám cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen cho ba tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn TP Phú Quốc.