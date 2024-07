Cựu cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phú Quốc bị bắt 19/07/2024 15:32

(PLO)- Công an tỉnh Kiên Giang xác định, bị can Hòa đã tham mưu cấp sai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Ngày 19-7, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can Phù Chí Hòa (44 tuổi, cựu cán bộ Phòng TN&MT TP Phú Quốc, để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Phù Chí Hòa tại cơ quan Công an. Ảnh: VĂN VŨ

Liên quan đến vụ án, tháng 1-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Hà Việt Hùng (42 tuổi, cựu Phó Chủ tịch UBND xã) và Võ Duy Phong (33 tuổi, cựu cán bộ địa chính xây dựng xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc) để điều tra cùng tội danh nói trên.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra xác định bị can Hòa có liên quan đến vụ án.

Cụ thể, năm 2018, thời điểm này bị can Hoà đang là Tổ phó Tổ Văn Phòng thuộc Phòng TN&MT huyện Phú Quốc (nay là TP Phú Quốc), được giao nhiệm vụ xác minh làm rõ nguồn gốc và quá trình sử dụng các thửa đất tại ấp 2, xã Cửa Cạn.

Lợi dụng chức vụ được giao, bị can Hòa đã tham mưu lãnh đạo Phòng TN&MT ký văn bản tham mưu UBND huyện Phú Quốc cấp hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất có nguồn gốc do UBND xã Cửa Cạn quản lý cho cá nhân. Từ đó, dẫn đến thiệt hại cho nhà nước hơn 21 tỉ đồng.