1 phó chủ tịch xã ở Phú Quốc bị bắt vì thiếu trách nhiệm

Tối 8-1, Công an Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Hà Việt Hùng (42 tuổi), Phó Chủ tịch UBND xã và Võ Duy Phong (33 tuổi), cán bộ địa chính xây dựng xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc.

Hai bị can Hùng và Phong bị bắt về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an cũng đã thực hiện Lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của hai bị can Hùng và Phong, qua đó, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phong và Hùng được phân công nhiệm vụ trực tiếp chịu trách nhiệm việc kiểm tra, xác nhận nguồn gốc đất.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, cả hai đã tổ chức xét duyệt nguồn gốc và thời điểm sử dụng ba thửa đất cho hai người dân trên địa bàn xã, nhưng không kiểm tra các thông tin về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất.

Cạnh đó, những người tham gia xét duyệt đã cung cấp và tiến hành thu thập ý kiến không đúng đối tượng sử dụng đất, dẫn đến xác nhận sai thực tế nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất.

Theo cơ quan Công an xác định hai bị can đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định với diện tích khoảng 45.300 m2, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 31 tỉ đồng.

CHÂU ANH