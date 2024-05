Công an Tuyên Quang bắt giữ nhóm nam nữ mở tiệc ma túy tại quán karaoke 23/05/2024 16:59

(PLO)- Kiểm tra quán karaoke trên địa bàn, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện nhóm nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tin từ công an tỉnh Tuyên Quang ngày 23-5 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam sáu người có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm nam nữ sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke. Ảnh CA

Những người bị bắt giữ, gồm: Lê Thị Quỳnh (33 tuổi), Đỗ Cử Nhân (34 tuổi), Hoàng Văn Huy (35 tuổi), Vũ Bá Linh (47 tuổi, Thiều Tất Toàn (33 tuổi), Trương Quân Bảo (28 tuổi) - cùng ngụ huyện Hàm Yên.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện dấu hiệu hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke ở huyện Hàm Yên.

Rạng sáng 2-5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Tuyên Quang phối hợp với Công an huyện Hàm Yên kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke nói trên và phát hiện nhóm người đang sử dụng ma túy.

Qua đấu tranh đã xác định, nhóm này mua ma túy của Lê Thị Quỳnh. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quỳnh, cảnh sát thu giữ 5,258 gam Ketamin, 66 viên ma túy tổng hợp (khối lượng 26,748 gam) và các dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.