Công an vào cuộc vụ 2 người khẳng định mình là chủ nhân biển số xe 38F8-8888

(PLO)- Hai người cùng cho rằng mình là chủ nhân của biển số xe 38F8-8888 và xuất trình những giấy tờ liên quan để chứng minh.

Ngày 9-8, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang chỉ đạo Công an TP Hà Tĩnh xác minh, điều tra vụ việc hai chiếc xe Honda Super Dream cùng mang BKS 38F8-8888.

Trước đó, tháng 7-2022, anh Lê Hữu Đức (trú Hà Tĩnh) lên mạng xã hội đăng tải hình ảnh chiếc xe máy hiệu Honda Super Dream biển số 38F8-8888 và rao giá bán hơn 280 triệu đồng.

“Biển Vip lại vào Dream thật sự quá ít. Hàng thuộc dạng vô giá… Chính chủ em đứng tên ký giấy”- nội dung rao bán nêu.

Nhiều người phản hồi, khen, cho rằng chiếc xe có biển số rất đẹp. Nhiều người trong giới mê sưu tập xe và biển số xe rất quan tâm chiếc xe này.

Tuy nhiên, sau đó, anh NXT (trú TP.HCM) cũng đăng tải thông tin trên mạng xã hội, khẳng định mình là chủ nhân chiếc xe Honda Super Dream biển số 38F8-8888. Chiếc xe này gia đình anh ở Hà Tĩnh vẫn đang sử dụng.

Ngoài ra, vào tháng 4, một người khác cũng lên Facebook đăng hình ảnh ba chiếc xe máy có biển số “Vip”, trong đó có xe Honda Super Dream biển số 38F8-8888 với dòng trạng thái “Các em nó vẫn nằm ở đây chờ minh chủ”.

Trả lời báo chí, anh Đức cho biết chiếc xe Honda Super Dream biển số 38F8-8888 được anh mua qua mạng từ một người ở TP.HCM và thủ tục sang tên đổi chủ do bên bán lo.

Anh Đức có cung cấp hình ảnh giấy đăng ký chiếc xe này mang tên chủ xe là Lê Hữu Đức (trú TP Hà Tĩnh). Giấy đăng ký xe do Thượng tá Bùi Đức Thuận, Phó Trưởng Công an TP Hà Tĩnh ký ngày 8-5-2023.

Còn gia đình anh T đang sở hữu chiếc xe Honda Super Dream biển số 38F8-8888 cũng đã cung cấp thông tin kèm phiếu trả lời xác minh phương tiện đường bộ của Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cấp ngày 10-3-2014.

Được biết, năm 2008, anh T cưới vợ và được một người thân tặng chiếc xe Honda Super Dream 38F8-8888 này. Xe sản xuất năm 2003, chủ xe là Hà Huy Khang, trú xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Qúa trình sử dụng, gia đình anh T không bán chiếc xe cho ai. Tuy nhiên do bị mất giấy đăng ký xe nên năm 2014, anh T có làm thủ tục xác minh nguồn gốc phương tiện cơ giới đường bộ tại Công an huyện Can Lộc.

Như vậy, ở Hà Tĩnh xuất hiện hai chiếc xe Honda Super Dream mang BKS 38F8-8888. Chiếc xe của anh T sử dụng ổn định từ 2008 đến nay và đã bị mất giấy đăng ký xe. Thời gian qua gia đình anh T vẫn đang sử dụng và chưa làm thủ tục sang tên từ khi được tặng.

Còn anh Đức sử dụng chiếc xe Honda Super Dream biển số 38F8-8888 có xuất trình hình ảnh đăng ký xe do anh đứng tên chính chủ. Ngoài ra, trong giấy đăng ký này còn trùng số khung, số máy với chiếc xe của anh T.

Công an TP Hà Tĩnh đã mời anh Đức và anh T lên để làm rõ vụ việc nêu trên.

Đ.LAM