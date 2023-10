Công an xã có được quyền xử lý vi phạm giao thông?

(PLO)- Công an xã chỉ được tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến đường xã và đường khác thuộc địa bàn xã quản lý.

Nơi tôi đang ở thỉnh thoảng tôi thấy có lực lượng công an xã dừng xe người lưu thông trên đường và xử lý vi phạm giao thông.

Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì công an xã có được dừng xe, kiểm tra và xử lý vi phạm giao thông hay không?

Bạn đọc Thanh Hà (Đồng Nai)

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, trả lời: Tại điểm c khoản 2 Điều 33 Thông tư 32/2023 của Bộ Công an có quy định về nhiệm vụ của CSGT và nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát khác.

Cụ thể, đối với trường hợp không có lực lượng CSGT đi cùng thì công an xã thực hiện việc tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành và báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm cho lực lượng CSGT.

Công an xã chỉ được tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường xã và đường khác thuộc địa bàn xã quản lý.

Khi phát hiện người điều khiển xe hai bánh, xe thô sơ có các hành vi vi phạm pháp luật như không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; chở hàng hóa cồng kềnh… hoặc phát hiện phương tiện giao thông vi phạm nghiêm trọng về trật tự, an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội thì công an xã được xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết, xử lý các hành vi vi phạm nêu trên, nếu phát hiện hành vi vi phạm khác thì công an xã được xử lý theo thẩm quyền. Nếu vượt quá thẩm quyền xử phạt thì lập biên bản vi phạm hành chính và báo cáo cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định hiện nay, công an xã có quyền thực hiện việc tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm giao thông đối với các hành vi nêu trên.

VÕ HÀ