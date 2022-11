Công an yêu cầu đưa gấp ghe xảy ra vụ tra tấn ngư dân ở Cà Mau vào bờ

(PLO)- Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Công an huyện Trần Văn Thời yêu cầu chủ ghe đưa ngay ghe xảy ra vụ tra tấn trên biển vào bờ gấp để làm rõ sự việc.

Chiều 17-11, tin từ Văn phòng Công an tỉnh Cà Mau cho hay, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Trần Văn Thời vào cuộc, yêu cầu chủ tàu cá xảy ra vụ tra tấn ngư dân đưa ngay tàu vào bờ để làm rõ sự việc.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có chỉ đạo cho Công an tỉnh cập nhật, cung cấp thông tin vụ việc kịp thời cho báo chí, đồng thời chỉ đạo sớm làm rõ, báo cáo về Chủ tịch tỉnh chậm nhất là ngày 21-11.

Sáng cùng ngày 17-11, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời có báo cáo nhanh về hai clip ngư dân tra tấn ngư dân đăng trên mạng xã hội mấy ngày qua. Báo cáo khẳng định sự việc tra tấn như trong clip là có nhưng đã xảy ra hồi tháng 5-2022. Đã có hai ngư dân trình báo với Công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau vào các ngày 28 và 30 tháng 5-2022.

Hai người trình báo là ông Trương Văn Trung, sinh 1975, ngụ xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang. Người kia là Lê Văn Bình, sinh 1992, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang. Hai người đều đang tạm trú đi làm ngư dân ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.

Lúc trình báo, ông Trung khai bị ba người đánh gãy 4 cái răng, bị thương tích ở tay phải, dập môi, gối phải. Ông khai ba người đánh, hành hạ ông là Nguyễn Công Toàn, Nguyễn Văn Tỵ và Nguyễn Văn Hùng, đều cùng ngụ tỉnh Cà Mau.

Lê Văn Bình khai bị hai người đánh gãy 1 răng và chấn thương ở bả vai phải. Bình khai bị hai người đánh là Nguyễn Công Toàn và Nguyễn Văn Hùng.

Ông Trung bị đánh, hành hạ vào ngày 23-5-2022, Bình bị đánh sau đó 1 ngày tức ngày 24-5-2022.

Nguyên nhân dẫn đến việc tra tấn, đánh đập không được nêu trong báo cáo của UBND huyện Trần Văn Thời. Còn trong hai đoạn clip đăng trên mạng xã hội mấy ngày qua thể hiện những người tra tấn, đánh đập, dùng kềm kẹp tay, kẹp tai vừa tra hỏi "ai đánh mày, mày nói", "mày biết sai chưa", "mày kêu tên tao là tao đánh".

Theo báo cáo của UBND huyện Trần Văn Thời, do ông Trần Tấn Công, Chủ tịch huyện này ký thể hiện, vụ đánh đập tra tấn xảy ra trên tàu cá biển số BT: 97993-TS do bà Phạm Thị Hà, tên thường gọi là Năm Bô làm chủ. Ghe xuất bến từ cửa biển Sông Đốc từ ngày 4-1-2022 với 7 thuyền viên. Tài công là Nguyễn Công Toàn, tên thường gọi là To, con trai của chủ ghe Phạm Thị Hà.

Toàn cũng là người bị hai ngư dân Trung, Bình tố giác tra tấn, đánh đập nhiều nhất.

Bốn người còn lại trên ghe này là Nguyễn Văn Hùng, Đoàn Văn Hùng, Phạm Chí Cường, Nguyễn Văn Của và Nguyễn Văn Tỵ.

Cũng theo báo cáo trên, có hai nguyên nhân khiến Công an chưa xử lý xong việc này là hai ngư dân báo chỉ yêu cầu bồi thường tiền điều trị bệnh, không yêu cầu xử lý hình sự. Nguyên nhân nữa là Công an thị trấn Sông Đốc đã ba lần yêu cầu chủ tàu cá là bà Hà đưa tàu vào bờ để làm rõ sự việc nhưng đến nay bà Hà vẫn chưa cho tàu cá vào.

Sau khi hai clip đăng tải lên mạng xã hội, UBND huyện Trần Văn Thời đã đề nghị Công an huyện này phối hợp với biên phòng cửa biển Sông Đốc xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

"...Nếu có dấu hiệu phạm tội thì tiếp nhận tin báo và khởi tố điều tra theo quy định của pháp luật" - Báo cáo nêu rõ.

Pháp lý xung quanh vụ hai ngư dân bị hành hạ trên biển ở Cà Mau (PLO)- Theo luật sư, trong trường hợp không xử lý hình sự theo yêu cầu bị hại thì hành vi hành hạ, đánh đập hai ngư dân trên biển sẽ bị phạt hành chính từ 5-8 triệu đồng và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Sự thật về clip 'ngư dân bị tra tấn trên biển' ở Cà Mau (PLO)- Chuyện hành hạ là có thật, xảy ra từ tháng 5-2022 và hiện Công an huyện Trần Văn Thời đang thụ lý giải quyết.

Trần Vũ