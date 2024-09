Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại thị xã Sapa 09/09/2024 17:19

(PLO)- Do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn thị xã Sapa có mưa rất to trên diện rộng khiến nơi đây thiệt hại nặng nề.

Chiều 9-9, UBND thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, phát đi văn bản công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (Bão Yagi), từ đêm ngày 7-9 đến sáng ngày 9-9, trên địa bàn thị xã Sapa đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to trên diện rộng.

Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 7 đến 8 giờ ngày 9-9 khá lớn: Mường Hoa 220,6mm; Hoàng Liên 207,6mm; Bản Khoang 169,8mm; TĐ Séo Chong Hô 133,8mm; Ngũ Chi Sơn 116,8mm; Bản Hồ 103,4mm... Ngoài ra, hiện nay, lũ trên các suối trên địa thị xã Sa Pa đang lên nhanh.

Thiên tai đã làm 35 nhà ở tại thị xã Sapa bị thiệt hại. Ảnh: CTV

Thiên tai đã làm 6 người chết, 15 người bị thương do sạt lở, 35 nhà ở bị thiệt hại; nhiều vị trí thuộc các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ bị sạt lở; một số công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu khoảng trên 82 nghìn triệu đồng.

Do đó, UBND thị xã Sapa yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch và các biện pháp phù hợp ứng phó với các loại thiên tai nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tổ chức rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để có phương án di chuyển kịp thời. Chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán, di chuyển những hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ trượt sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn.

Đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống thiên tai tại công trường. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các chủ đập, hồ chứa thuỷ điện thực hiện kiểm tra hồ đập, xử lý các khu vực trọng điểm xung yếu về hồ đập; vận hành hồ chứa, xả lũ đúng quy trình; thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương và người dân trước khi xả lũ để đảm bảo an toàn.

Huy động mọi nguồn lực để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp tục, khẩn trương huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiệt hại và đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra thiệt hại; bố trí chỗ ở cho cá nhân, hộ gia đình phải sơ tán, di chuyển hoặc hư hỏng. Thống kê, tổng hợp tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục theo quy định.

Đã có 6 người chết, 15 người bị thương do sạt lở tại thị xã Sapa. Ảnh: CTV

Tổ chức lực lượng tuần tra, cảnh giới, cắm biển cảnh báo ngầm tràn để hướng dẫn người dân, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn; thông báo cho người dân không nghỉ qua đêm tại lều, lán, nương, rẫy.

Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để ứng phó kịp thời nhằm đảm bảo giao thông trong mọi tình huống. Phối hợp với Công an thị xã bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại những vị trí có nguy cơ sạt lở, sụt lún, ngầm tràn, bến đò, đường bị ngập úng, các khu vực trọng điểm xung yếu để người dân tham gia giao thông chủ động phòng, tránh.

Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị thương theo quy định; xây dựng kế hoạch tiếp nhận, phân bổ hàng cứu trợ, quyên góp từ các cá nhân, tổ chức để gửi đến người dân vùng thiên tại.