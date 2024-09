Phát lệnh báo động số 1 trên hệ thống sông Thái Bình sau bão số 3 09/09/2024 13:20

(PLO)- Do ảnh hưởng của bão số 3, thượng nguồn và địa bàn Hải Dương những ngày qua có mưa to trên diện rộng nên lũ trên hệ thống sông Thái Bình đang lên nhanh.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) tỉnh Hải Dương cho biết, hiện tại hồ thủy điện Hòa Bình đang mở 2 cửa xả đáy.

Theo thông báo của Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Hải Dương tại tin cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Hải Dương số CBLU-06/09h00/HDUO ngày 9-9, do ảnh hưởng của bão số 3, thượng nguồn và trên địa bàn tỉnh những ngày qua có mưa to đến rất to, trên diện rộng nên lũ trên hệ thống sông Thái Bình đang lên nhanh.

Mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại đã xấp xỉ mực nước báo động số 1 và còn tiếp tục lên nhanh. Do đó, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh phát lệnh báo động số 1 trên hệ thống sông Thái Bình từ 10 giờ, ngày 9-9.

Do ảnh hưởng của bão số 3 nên lũ trên hệ thống sông Thái Bình đang lên nhanh. Ảnh: CTV

Theo đó, yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thành phố, thị xã, các cấp, các ngành triển khai lực lượng, thực hiện tuần tra canh gác đê điều theo cấp báo động, phát hiện và xử lý kịp thời mọi diễn biến hư hỏng của đê, kè, cống ngay từ giờ đầu.

Đồng thời, kiểm tra việc đóng kín các cống dưới đê. Thực hiện nghiêm quy định về đóng, mở cống dưới đê trong mùa lũ. Các cống còn có nhu cầu tiêu úng ngập thì phải thường trực tại cống 24/24, đóng kín ngay khi mực nước sông lớn hơn, trong đồng.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến hư hỏng của các kè, bờ lở, các công trình tu bổ đê điều vừa hoàn thành, các trọng điểm xung yếu về đê điều, đặc biệt là các cống qua đê, rà soát công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ, khi cần huy động được ngay.

Thực hiện nghiêm việc quản lý chặt chẽ các bến bãi ở bãi sông và phương tiện đi trên đê, kiểm tra, thực hiện ngay việc di chuyển phương tiện sản xuất, thanh thải các vật cản lũ ở bãi sông chưa thực hiện theo quy định.

Tiếp tục thực hiện nội dung các Công điện số 05, 06, 07, 08/CĐ- PCTT&TKCN của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc ứng phó với bão số 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.