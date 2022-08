Công ty cấp nước Bến Thành kiến nghị công an việc liên tiếp bị mất đồng hồ nước

Mới đây, Công ty CP Cấp nước Bến Thành cho biết đơn vị đã bị mất trộm hơn 70 đồng hồ nước. Tình trạng mất trộm đồng hồ nước thường xuyên xảy ra sẽ gây thiệt hại về kinh tế.

Theo công ty, ước tính mỗi một chiếc đồng hồ nước bị mất sẽ thiệt hại khoảng 1 triệu đồng. Theo đó, nếu tiếp tục mất trộm sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Công ty CP Cấp nước Bến Thành cho biết đơn vị có hơn 30.000 đồng hồ nước được dời ra ngoài bất động sản gắn hộp bảo vệ. Đây được coi là một trong những giải pháp giảm tỉ lệ thất thoát nước.

Trước tình trạng trên, Công ty CP Cấp nước Bến Thành mới đây đã có văn bản kiến nghị Công an quận 1, quận 3 về tình trạng mất cắp đồng hồ nước trên địa bàn.

Công ty CP Cấp nước Bến Thành chịu trách nhiệm cung cấp nước trên địa bàn quận 1, quận 3 (trừ phường 12, 13, 14). Ngoài việc duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch thì công tác chống thất thoát nước cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà UBND TP.HCM đã giao cho ngành nước.

Thời gian qua, được sự hỗ trợ cũng như tạo điều kiện thuận lợi, Công ty CP cấp nước Bến Thành đã thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện công tác này.

Trong các giải pháp đã triển khai thì việc di dời đồng hồ ra ngoài bất động sản có gắn hộp bảo vệ là một trong những giải pháp hiệu quả góp phần kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước đúng theo lộ trình mà công ty đã đề ra. Tuy nhiên giải pháp này cũng có hạn chế là dễ xảy ra tình trạng mất cắp đồng hồ nước.

Từ đầu tháng 8-2022 đến nay, công ty ghi nhận rất nhiều trường hợp đồng hồ nước đã được di dời ra ngoài bất động sản bị mất cắp. Tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Từ đó, làm cho việc cung cấp nước bị gián đoạn, người dân không có nước sạch sử dụng.

Công ty CP nước Bến Thành đã đề nghị công an quận 1, quận 3 xem xét chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền liên quan hỗ trợ, tăng cường công tác an ninh trên địa bàn. Đồng thời, nâng cao ý thức của người dân, kịp thời phát hiện xử lý và ngăn chặn tình trạng mất cắp đồng hồ nước, đảm bảo việc sử dụng nước của người dân được liên tục cũng như đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.