Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đảm bảo cung ứng điện 6 tháng đầu năm

(PLO)- Sáu tháng đầu năm 2023, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã sản xuất được 915,1 triệu kWh điện, đạt 101,6% sản lượng điện phát động thi đua 6 tháng mùa khô , hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được EVNGENCO3 giao.

Với việc chủ động tích nước vào cuối năm 2022, bảo dưỡng các tổ máy sẵn sàng vận hành an toàn, ổn định, do đó trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã triển khai các phương án vận hành tối ưu theo lưu lượng nước về, giữ vững mục tiêu sản xuất điện an toàn, hiệu quả. Đồng thời, bảo đảm yêu cầu cấp nước hạ du theo quy trình vận hành liên hồ, cấp nước tăng cường đáp ứng nhu cầu dân sinh và canh tác vùng hạ du của địa phương.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã lập kế hoạch và triển khai thực hiện tốt chủ đề năm về “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, duy trì các tổ máy vận hành ổn định, tin cậy, hiệu quả; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như: hệ số khả dụng, tỷ lệ điện tự dùng, tỷ lệ ngừng máy sự cố, tỷ lệ ngừng máy bảo dưỡng… đều đạt theo kế hoạch chỉ tiêu được giao.

Để cung cấp nước cho hạ du, công ty áp dụng triệt để chế độ vận hành xả nước bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu sau đập, vận hành với thời gian và tổng lưu lượng xả đáp ứng theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Srêpốk cùng với yêu cầu của địa phương. Công tác này nhằm cung cấp đủ nước cho các trạm bơm dọc hạ du sông Krông Nô và Krông Ana hoạt động, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất tại địa các huyện phía hạ du các nhà máy, tạo điều kiện phát triển đa dạng hóa cây trồng, chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai cho hạ du.

Một lợi thế của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp là đội ngũ cán bộ quản lý vận hành, kỹ sư và công nhân có trình độ chuyên môn cao, lành nghề, nhiều kinh nghiệm, nắm rõ tình trạng thiết bị qua 14 năm vận hành của các tổ máy. Cùng với đó là sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo và sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CBCNV nên công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị luôn đạt chất lượng và hoàn thành vượt tiến độ. Công ty đã thực hiện công trình đại tu tổ máy H2 của Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah đạt tiến độ kế hoạch, đưa các tổ máy vào vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng phương thức huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, góp phần nâng cao tính ổn định cho hệ thống điện, nhất là trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2023 và sẵn sàng khai thác trong các tháng mùa mưa sắp đến.

Song song đó, công ty luôn thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), công tác thông báo, cảnh báo xả nước điều tiết, cắt giảm lũ, đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du và an toàn công trình nhà máy, các đập, hồ chứa… Trong mùa mưa bão, Công ty tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp tốt với Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và các cơ quan chức năng địa phương lập kế hoạch chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó, phối hợp thông tin về điều tiết nước, giảm lũ kịp thời đến Ban chỉ huy PCLB và người dân.

Công tác bảo vệ môi trường, an sinh xã hội cũng được Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đặc biệt quan tâm. Thông qua chương trình “Tết Nhân ái”, “Xuân Quý Mão”, với sự vận động của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và các trường học trên địa bàn 02 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, Công ty đã đóng góp, hỗ trợ trên 600 triệu đồng và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước trong 6 tháng đầu năm nay là 133,1 tỷ đồng.

Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh, cải thiện môi trường xung quanh khu vực 03 nhà máy, khu văn phòng; trồng mới và chăm sóc cây đã trồng trước đây. Đến nay, công ty đã trồng được hơn 70.000 cây trên khu vực công trình 03 Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, Srêpốk 3.

Đ.T