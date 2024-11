CP Việt Nam cùng thúc đẩy lối sống xanh trong 'Ngày Hội Việt Nam Xanh' 13/11/2024 15:24

Ngày 9-11 và 10-11-2024, Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam (CPV) đã tham gia gian hàng trưng bày trong “Ngày hội Việt Nam Xanh” tại Nhà văn hóa thanh niên. Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO VN) và các đơn vị tổ chức, nhằm hưởng ứng những mục tiêu Việt Nam đã cam kết tại COP26, thúc đẩy lối sống xanh trong cộng đồng, và xây dựng nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Các dòng sản phẩm với bao bì thân thiện với môi trường của C.P. Việt Nam.

Là thành viên của Liên minh Tái chế Bao bì PRO Việt Nam (PROVN), CP Việt Nam luôn cam kết mạnh mẽ trong hành trình phát triển bền vững nhằm cân bằng hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, đảm bảo lợi ích chung cho toàn xã hội bao trùm 3 khía cạnh ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).

Tham gia sự kiện “Ngày hội Việt Nam Xanh” với chủ đề “Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế”, CPV mang đến các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường, tiêu biểu cho các các sáng kiến giảm thiểu nhựa và cam kết bảo vệ môi trường của Công ty xuyên suốt chuỗi giá trị (Feed – Farm – Food – Retail). Bên cạnh đó, các bạn trẻ và khách tham quan có cơ hội tìm hiểu về hoạt động kinh doanh và tham gia nhiều hoạt động tại gian hàng (như Check-in, minigame “Phân loại rác tại nguồn”,…) với vô số phần quà hấp dẫn.

Thông qua đó, CPV mong muốn lan tỏa những hành động bảo vệ môi trường, từ đó nâng cao ý thức cộng đồng và khuyến khích lối sống tiêu dùng bền vững. Đối với CPV, giảm thiểu nhựa không chỉ là trách nhiệm mà còn là sứ mệnh trong việc tạo ra giá trị bền vững cho xã hội và môi trường. Công ty cam kết tiếp tục phát triển theo hướng thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng một tương lai xanh cho Việt Nam.

Các bạn nhỏ và khách thăm gian hàng hăng say tham gia Minigame “Phân loại rác tại nguồn”.

Với hơn 30 năm đầu tư và phát triển tại Việt Nam, CPV hoạt động trong lĩnh vực nông - công nghiệp theo mô hình khép kín 3F: thức ăn chăn nuôi (Feed), trang trại (Farm) và thực phẩm (Food). Công ty đầu tư vào hệ thống quản lý thông minh, tự động hóa, giúp tối ưu năng lượng và tài nguyên, giảm thiểu phát thải trong suốt chuỗi cung ứng.

Gian hàng trưng bày của C.P. Việt Nam thu hút đông đảo các bạn sinh viên và khách tham quan.

Bên cạnh đó, công ty đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo, ngưng sử dụng than đá và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quy trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm có thể truy xuất nguồn gốc, chất lượng cao, an toàn và giàu dinh dưỡng nhất cho người tiêu dùng, theo định hướng “Từ trang trại đến bếp nhà” (From Farm to Family), và tầm nhìn trở thành "Nhà bếp của thế giới" (Kitchen of the World). Đồng thời, CPV luôn xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững nhằm thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm với xã hội và môi trường, cũng như thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Ngoài ra, CPV cũng tiên phong trong các hoạt động bảo vệ môi trường như thực hiện các dự án trồng cây xanh, giảm thiểu rác thải nhựa, rác thải thực phẩm thông qua việc phối hợp và chung tay với các bên liên quan gồm các tổ chức phi chính phủ, ban ngành nhà nước nhằm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công nhân viên và cộng đồng với môi trường. Tiêu biểu là dự án trồng cây “CP Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh 2021-2025” với mục tiêu trồng mới 1,5 triệu cây xanh bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. CPV đã và đang phối hợp cùng các đối tác triển khai dự án phù hợp với đặc thù từng địa phương, hỗ trợ thực hiện mục tiêu của các Tỉnh thành, đóng góp tích cực vào mục tiêu xanh hóa Việt Nam.