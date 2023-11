CSGT bắt giữ vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Ngày 20-11, Phòng Hướng dẫn Tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa, Cục CSGT Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cảnh sát đường thủy Công an Hà Nội và Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện và bắt giữ hai phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng.

Cụ thể, vào hồi 23 giờ ngày 19-11, tổ công tác, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa, Cục CSGT, phối hợp với tổ công tác của thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội và Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc mật phục bắt quả tang một nhóm đối tượng sử dụng đang thực hiện hành vi hút cát trái phép tại lòng sông Hồng.

Lực lượng CSGT tạm giữ phương tiện và tang vật liên quan đến nhóm người khai thác cát trái phép. Ảnh CA

Các đối tượng gồm: PĐT (trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội); THC (trú tại tỉnh Hà Nam) và BVT (trú tại tỉnh Hưng Yên).

Theo lời khai ban đầu của PĐT, nhóm người trên thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, dùng một tàu hút và một tàu hút cát lên khoang và san mạn bán cho các tàu chở chủ hàng ở Hải Dương và Nam Định.

Tang vật thu giữ hai phương tiện biển số VP-1519, tàu chở biển số TB- 1986 cùng khối lượng cát ước khoảng 600 khối.

Tổ công tác đã hoàn thiện một số hồ sơ ban đầu và bàn giao lại Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Mê Linh để tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định.

Cục CSGT hỗ trợ người dân Đà Nẵng bị ảnh hưởng do mưa lũ (PLO)- Thủy đoàn 1, Cục CSGT quyên góp nhiều phần quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại Đà Nẵng.

PHI HÙNG