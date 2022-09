CSGT chặn bắt 7 người tham gia đánh nhau đang trên đường tẩu thoát

(PLO)- Bảy thanh niên nam nữ này bỏ trốn trên ô tô sau vụ đánh nhau gây thương tích tại một quán bar ở TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Chiều 29-9, tại thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, Phòng CSGT phối hợp với Công an TP Bảo Lộc bắt giữ ô tô BKS 37A-68... do Dương Hoàng Giang (47 tuổi, ngụ TP Vinh, Nghệ An) điều khiển.

Thông tin ban đầu, tối 28-9, tại quán Bar No.1 ở phường 2, TP Bảo Lộc xảy ra một vụ đánh nhau giữa hai nhóm khách khiến nhiều thanh niên bị thương phải nhập viện.

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc đã xác định nhóm gây thương tích đi trên ô tô loại 7 chỗ hiệu Mitsubisi biển số nói trên đang di chuyển từ TP Bảo Lộc về hướng TP.HCM.

Nhận được đề nghị phối hợp từ Công an TP Bảo Lộc, 15 giờ 30 phút cùng ngày, Trạm CSGT Madagui thuộc Phòng CSGT Lâm Đồng đã chặn bắt được chiếc xe nói trên.

Tại đây, công an xác định bảy người (hai nữ, năm nam) tham gia vụ đánh nhau vào tối hôm trước tại quán Bar No.1 ở TP Bảo Lộc. Trong số bảy người này, có năm người có hộ khẩu thường trú ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An và TP Hà Nội.

Khám xét nhanh, công an thu giữ nhiều hung khí trong người và trong xe của nhóm này.

Công an TP Bảo Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phát hiện 1 người được giải cứu từ Campuchia về là bị can (PLO)- Sơn trốn sang Campuchia làm việc trong các sòng bạc được "giải cứu" và cơ quan chức năng phát hiện người này là bị can trong vụ án cố ý gây thương tích.

VÕ TÙNG