CSGT hóa trang phối hợp xử lý người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn

(PLO)- Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an phối hợp với Công an Bình Thuận kiểm tra nồng độ cồn, vi phạm giao thông tại TP Phan Thiết.

Tối 14-9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận và Công an TP Phan Thiết tổ chức kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển xe máy, xe ô tô tại địa bàn TP Phan Thiết.

Kiểm tra nồng độ cồn một người điều khiển ôtô. Ảnh PĐ.

CSGT đã tiến hành kiểm tra tại các trục đường chính ở trung tâm TP Phan Thiết như: Hùng Vương, Lê Duẩn, Võ Văn Kiệt… Các Tổ công tác đã tập trung xử lý các vi phạm về: Vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và các trường hợp vi phạm khác.

Trong đợt kiểm tra này, lực lượng chức năng đã tổ chức một số cán bộ hóa trang (mặc thường phục) để trực tiếp quan sát, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác.

CSGT phối hợp kiểm tra trên nhiều tuyến đường ở Phan Thiết. Ảnh PĐ.

Tổ CSGT mặc thường phục hóa trang đứng cách tổ CSGT công khai một khoảng cách vừa đủ đảm bảo xử lý để ghi hình. Sau đó, CSGT mặc thường phục thông báo dấu hiệu nhận biết xe vi phạm qua bộ đàm và gửi hình ảnh cho tổ CSGT công khai dừng xe, xử lý.

Tối 14-9, trời có mưa nhưng lực lượng chức năng vẫn triển khai phương tiện kỹ thuật tiến hành kiểm tra các phương tiện lưu thông. Tại điểm kiểm tra trên QL1A, đoạn qua phường Xuân An, TP. Phan Thiết, CSGT đã phát hiện một trường hợp tài xế xe ô tô nghi vấn sử dụng giấy phép lái xe giả.

Ngoài kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, lực lượng kiểm tra còn phối hợp kiểm tra các vi phạm khác của người điều khiển phương tiện. Ảnh PĐ.

Trong buổi kiểm tra, số lượng người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn không nhiều, người vi phạm chủ yếu là người điều khiển xe máy. Trong đó, có trường hợp người điều khiển phương tiện mà nồng độ cồn rất cao lên đến 0,4mg/ 1lít khí thở. Tất cả các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị CSGT lập biên bản tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe.

PN