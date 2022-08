CSGT TP.HCM: Không công nhận bằng lái xe quốc tế IAA

Đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa thông tin về thực trạng quảng cáo dịch vụ giấy phép lái xe quốc tế IAA trên mạng xã hội với hứa hẹn có giá trị sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Theo PC08, trên thực tế, một bộ phận người nước ngoài và người Việt Nam có quốc tịch nước ngoài đang sử dụng hai loại giấy phép lái xe quốc tế để tham gia giao thông tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Gồm: giấy phép lái xe quốc tế IAA do Hiệp hội ô tô quốc tế IAA có trụ sở đặt tại New York cấp và giấy phép lái xe quốc tế IDP do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm cả khu vực hành chính) tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 (gọi tắt là Công ước Viên) cấp theo một mẫu thống nhất.

Phòng PC08 thông tin theo quy định của Bộ GTVT, thì chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP có giá trị sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam, các loại giấy phép lái xe quốc tế khác (bao gồm giấy phép lái xe quốc tế IAA) không có giá trị sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam.

“Vừa qua khi lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra, nhiều người điều khiển phương tiện đã xuất trình giấy phép lái xe quốc tế IAA. Đối với những trường hợp này, Phòng CSGT ĐB-ĐS đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về hành vi “Không có giấy phép lái xe”” – Phòng PC08 nhấn mạnh.

Đại diện Phòng PC08 cũng thông tin, tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, người tham gia giao thông phải xuất trình giấy phép lái xe quốc tế IDP và xuất trình giấy phép lái xe quốc gia được cấp phù hợp với hạng xe điều khiển kèm theo thì mới có trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.