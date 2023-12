CSGT TP.HCM lập chốt kiểm tra nồng độ cồn giữa trưa

Trưa 2-12, tổ công tác cụm 8 gồm Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT Công an TP.HCM); đội CSGT - TT Công an quận Bình Thạnh; đội CSGT - TT Công an quận Gò Vấp lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã sáu quận Gò Vấp.

Khoảng 14 giờ 10, CSGTphát hiện ông N.Q.T. (68 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đi xe máy có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, ông T. có mức nồng độ cồn 0,531mg/L khí thở.

Ông N.Q.T. bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn vào trưa 2-12. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Ông T. cho biết vừa dự tiệc đám cưới của đứa cháu và đang trên đường về nhà."Tính gửi xe ở nhà hàng mà họ không cho gửi xe lại, gần nhà nên tự chạy về", ông T. phân trần.

Người bạn đi cùng ông T. cho hay, được mời đi đám cưới của một người bạn tầm tuổi. Tuy nhiên, khi đến tiệc thì gặp thêm một số người bạn cũ và được mời uống vài ly bia. “Bạn cũ gặp hết người này mời tới người kia mời, không uống thì không được”, người này nói.

Cùng thời điểm, CSGT dừng xe ông N.H.V. (46 tuổi, ngụ quận 12) kiểm tra, phát hiện ông V. có mức nồng độ cồn là 0,176mg/Lkhí thở. Ông V. cho biết đang trên đường về quận 12.

Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị CSGT lập biên bản vào chiều 2-12. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tiếp đó, cảnh sát dừng xe anh T.V.H. (29 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) kiểm tra, anh H. có mức nồng độ cồn 0,132mg/l khí thở. Anh H. cho biết vừa đi dự đám cưới người bạn về thì bị cảnh sát giao thông kiểm tra.

Kiểm tra nồng độ cồn người đi đường tại Ngã sáu Gò Vấp. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Sau gần 3 giờ lập chốt, cụm 8 kiểm tra hàng trăm lượt người điều khiển xe máy và phát hiện gần chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn vào ban ngày.

