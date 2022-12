Cử tri Cần Thơ kiến nghị đổi mới cách thức tiếp xúc cử tri

(PLO)- Cử tri quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ kiến nghị đổi mới cách thức tiếp xúc cử tri để làm sao có nhiều cử tri được tiếp xúc với đại biểu do mình bầu ra.

Chiều 30-12, tổ đại biểu HĐND TP Cần Thơ và quận Ninh Kiều do Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường An Hòa, An Nghiệp, An Khánh sau kỳ họp cuối năm 2022 tại phường An Hòa.

Tại đây, cử tri Nguyễn Văn Hùng - bộ đội nghỉ hưu, cho biết đến nay đã là nửa nhiệm kỳ của HĐND nhưng lần đầu tiên ông được dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND TP và quận. Còn tiếp xúc với đại biểu Quốc hội thì ông chưa được dự lần nào trong khi đã nghỉ hưu 7-8 năm nay.

Từ đó, cử tri Hùng kiến nghị phải cải tiến cách thức tiếp xúc cử tri như thế nào đó để có nhiều cử tri được tiếp xúc với đại biểu do mình bầu ra, còn giữ cách làm truyền thống như hiện nay thì có thể cả nhiệm kỳ có cử tri chưa được tiếp xúc với đại biểu dân cử nào.

Cạnh đó, một số cử tri đã nêu câu hỏi về nền tái định cư, vấn đề xử lý rác thải, phát triển du lịch, phát triển kinh tế đêm của quận Ninh Kiều…

Trả lời cử tri Hùng, ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết sẽ ghi nhận tất cả ý kiến của cử tri. Đồng thời, ông Trứ cũng thông tin, ngoài việc tiếp xúc cử tri định kỳ thì quận cũng tổ chức các hoạt động lắng nghe ý kiến người dân liên quan đến các hoạt động quản lý của địa phương, đảm bảo công tác quản lý sát với đời sống người dân, làm sao nắm bắt thông tin của người dân nhanh nhất, hiệu quả nhất…

Ngoài ra, ông Trứ cũng thông tin đến cử tri một số vấn đề của địa phương.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP cũng thông tin đến cử tri các kết quả phát triển kinh tế xã hội của TP, trong đó hầu hết các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội đều tăng so với năm 2021, một số lĩnh vực tăng rất cao…

Tuy vậy, TP cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức, trong đó giải ngân đầu tư công vẫn thấp, đến ngày 29-12 mới đạt gần 76%.

Liên quan đến giải ngân đầu tư công thấp, ông Trường lý giải thêm, trong số nguồn vốn được phân bổ năm 2022 có 1.056 tỉ đồng đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Ung Bướu, tuy nhiên số tiền này năm nay không giải ngân được do hết hiệp định nên chưa thể thực hiện tiếp.

Theo ông Trường, lãnh đạo nhà nước Hungary rất quan tâm dự án này nhưng nhà thầu chính thực hiện dự án là của Hungary thì sức khỏe tài chính không đủ để tiếp tục thực hiện. Vì vậy, TP đang tham mưu các các cơ quan tìm giải pháp để thực hiện tiếp tục bằng cách tiếp tục gia hạn hiệp định hay xin dừng hiệp định này…

Ngoài ra, ông Trường cũng thông tin về một số phương hướng thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của TP trong năm 2023.

Cần Thơ: 4 kết luận thanh tra liên quan phòng, chống COVID-19 đã thực hiện gần xong (PLO)- Bốn kết luận thanh tra liên quan phòng chống dịch COVID-19 ở Cần Thơ tại các quận/huyện Thới Lai, Ninh Kiều, Thốt Nốt và Sở Y tế thì có 2/4 đơn vị đã thực hiện dứt điểm, còn lại gần xong.

NHẪN NAM