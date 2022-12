Cần Thơ: Đề nghị các DN vận tải ưu đãi tốt nhất cho người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết

(PLO)- Sở GTVT TP đề nghị các DN vận tải có các hình thức ưu tiên, ưu đãi tốt nhất cho những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, khuyết tật về giá vé, chỗ ngồi...

Sở GTVT TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch triển khai phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão năm.

Theo đó, Sở GTVT TP yêu cầu các doanh nghiệp (DN) bến xe, bến tàu chủ động xây dựng kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đồng thời, lên phương án sắp xếp, điều tiết phương tiện ra, vào đón, trả khách hợp lý. Cạnh đó, phối hợp với các lực lượng chức năng, như: Công an, Thanh tra Sở GTVT... giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông (ATGT), tránh ùn tắc giao thông ở trong và xung quanh bến xe.

Mặt khác, tổ chức, bố trí cán bộ tại bến xe, bến tàu để hướng dẫn, hỗ trợ, ưu tiên trong việc bán vé xe và sử dụng các dịch vụ khác tại bến. Triển khai các hình thức bán vé, niêm yết giá vé công khai, tạo thuận lợi cho người dân mua vé. Đặc biệt, có biện pháp phòng chống việc đầu cơ, buôn bán vé, không để tình trạng tăng giá vé trái quy định gây mất trật tự xã hội.

“Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi xuất bến, kiên quyết không cho các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật xuất bến theo quy định” - Sở GTVT TP Cần Thơ yêu cầu.

Đối với các DN kinh doanh vận tải tuyến cố định, Sở GTVT TP Cần Thơ yêu cầu phải xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án tổ chức hoạt động vận tải phục vụ Tết. Cụ thể, luôn luôn đảm bảo số lượng phương tiện để phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách, cạnh đó, có phương án tăng cường, dự phòng phương tiện để đáp ứng nhu cầu vận chuyển.

Đồng thời, luôn đảm bảo tốt tình trạng kỹ thuật của phương tiện, phổ biến cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe tuyệt đối không sử dụng rượu bia trước và trong khi lái xe. Mặt khác, bố trí nhân viên theo dõi về tốc độ, hành trình hoạt động, thời gian lái xe liên tục... từ thiết bị giám sát hành trình để nhắc nhở và xử lý.

Ngoài ra, Sở GTVT TP cũng đề nghị các DN vận tải có các hình thức ưu tiên, ưu đãi tốt nhất cho những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, khuyết tật về giá vé, chỗ ngồi, giờ xuất bến, về bến và các dịch vụ khác kèm theo.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe hợp đồng, xe taxi, xe buýt, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, Sở GTVT yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về trật tự ATGT. Đồng thời, có kế hoạch và phương án phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, cũng như tăng cường giải tỏa khách tại bến xe theo yêu cầu của Sở.

Sở GTVT TP Cần Thơ cũng giao Thanh tra Sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT và các lực lượng liên quan để bảo đảm trật tự ATGT, giảm thiểu ùn tắc giao thông đường bộ, đường thủy.

Tăng cường kiểm tra về các quy định về vận tải hành khách đường bộ, kiểm tra kê khai, niêm yết và bán vé cước vận tải... Qua đó, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm tự nâng giá cước vận tải không đúng với giá đã niêm yết; vi phạm hành lang ATGT, lấn chiếm lòng, lề đường...

CHÂU ANH